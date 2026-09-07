Олександр Бондарев здобув золоту нагороду на чемпіонаті в Імолі

Олександр Бондарев. Фото: FIA Official

Український автоспорт отримав першу в історії вищу нагороду в системі змагань Формули. 17-річний пілот Олександр Бондарев тріумфально виступив на етапі Регіонального європейського чемпіонату в Італії. Спортсмен провів перший для себе вікенд у цьому турнірі та одразу здобув золоту медаль під час вирішального заїзду в Імолі.

Про це з посиланням на FIA Official перседає Новини.LIVE.

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Напружена боротьба на трасі та результати заїзду

Українець стартував з першого місця, адже перед цим показав найкращий час у кваліфікації. Усю дистанцію з 15 кіл Олександр утримував лідерство та відбивав постійні спроби обгону з боку італійця Емануеле Олів'єрі. На фінішній лінії Бондарев відірвався від переслідувача лише на 0,443 секунди та подарував своїй команді Van Amersfoort Racing першу золоту нагороду в цьому році.

Трійка лідерів гонки в Імолі:

Олександр Бондарев (Україна);

Емануеле Олів'єрі (Італія);

Рено Франкот (Нідерланди)

Цей турнір є наступним кроком після Формули-4. Дебют виявився для українця дуже успішним, адже в попередніх двох заїздах вікенду він посів 10-те та 2-ге місця. Завдяки високим результатам Олександр набрав 37 очок — у загальному заліку чемпіонату він на 14-му місці.

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