Украинский теннисист будет выступать под флагом другой страны

Ua ru
Дата публикации 24 марта 2026 20:53
Никита Белозерцев. Фото: instagram.com/nikita_bilozertsev

Экс-первая ракетка Украины среди юниоров Никита Белозерцев сменил спортивное гражданство на узбекское. Соответствующие изменения уже зафиксированы в профиле теннисиста на сайте Международной федерации тенниса.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Спорт".

Украинец сменил спортивное гражданство

Известно, что 17-летний спортсмен занимает 13-е место в мировом рейтинге ITF среди юниоров и считается одним из самых перспективных теннисистов своего поколения.

В прошлом году Белозерцев выиграл свой первый профессиональный титул, став победителем турнира серии ITF M15 в Сербии.

Разговоры о смене спортивного гражданства появились еще в прошлом году. Во время Уимблдона 2025 в парном разряде теннисист отказался отвечать на вопросы украинских журналистов.

По словам тренера, спортсмен должен был общаться только на английском или русском языках.

Последним матчем Белозерцева под украинским флагом стал поединок квалификации челленджера в хорватском Сплите. После этого в системе ITF официально зафиксировали смену его спортивного гражданства.

Белозерцев стал не первым теннисистом, который за последнее время выбрал Узбекистан для выступлений на международном уровне. В течение последних месяцев в узбекскую федерацию перешли несколько игроков, которые ранее выступали под нейтральным флагом. Среди них россияне — Камилла Рахимова, Полина Кудерметова и Мария Тимофеева.

Смена спортивного гражданства позволяет теннисистам представлять новую страну на международных турнирах и выступать за национальную сборную.

Напомним, трансляция матча Украина — Швеция для украинцев доступна на платной платформе.

У прыгуньи в высоту Ярославы Магучих сейчас появилась талантливая соперница в прыжках в высоту.

Узбекистан Теннис украинские теннисисты смена гражданства Никита Билозерцев
Андрей Котевич - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Андрей Котевич
