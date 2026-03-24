Український тенісист виступатиме під прапором іншої країни

Нікіта Білозерцев.

Екс-перша ракетка України серед юніорів Нікіта Білозерцев змінив спортивне громадянство на узбецьке. Відповідні зміни вже зафіксовані у профілі тенісиста на сайті Міжнародної федерації тенісу.

Наразі відомо, що 17-річний спортсмен посідає 13-те місце у світовому рейтингу ITF серед юніорів і вважається одним із найперспективніших тенісистів свого покоління.

Минулого року Білозерцев виграв свій перший професійний титул, ставши переможцем турніру серії ITF M15 у Сербії.

Розмови про зміну спортивного громадянства з’явилися ще минулого року. Під час Вімблдону 2025 року у парному розряді тенісист відмовився відповідати на запитання українських журналістів.

За словами тренера, спортсмен мав спілкуватися лише англійською чи російською мовами.

Останнім матчем Білозерцева під українським прапором став поєдинок кваліфікації челенджера в хорватському Спліті. Після цього в системі ITF офіційно зафіксували зміну його спортивного громадянства.

Білозерцев став не першим тенісистом, який за останній час обрав Узбекистан для виступів на міжнародному рівні. Протягом останніх місяців до узбецької федерації перейшли кілька гравців, які раніше виступали під нейтральним прапором. Серед них росіяни — Камілла Рахімова, Поліна Кудерметова та Марія Тимофєєва.

Зміна спортивного громадянства дозволяє тенісистам представляти нову країну на міжнародних турнірах та виступати за національну збірну.

