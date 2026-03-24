Головна Спорт Український тенісист виступатиме під прапором іншої країни

Український тенісист виступатиме під прапором іншої країни

Дата публікації: 24 березня 2026 20:53
Нікіта Білозерцев. Фото: instagram.com/nikita_bilozertsev

Екс-перша ракетка України серед юніорів Нікіта Білозерцев змінив спортивне громадянство на узбецьке. Відповідні зміни вже зафіксовані у профілі тенісиста на сайті Міжнародної федерації тенісу.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне Спорт".

Читайте також:
Никита Билозерцев
Українець змінив спортивне громадянство

Наразі відомо, що 17-річний спортсмен посідає 13-те місце у світовому рейтингу ITF серед юніорів і вважається одним із найперспективніших тенісистів свого покоління.

Минулого року Білозерцев виграв свій перший професійний титул, ставши переможцем турніру серії ITF M15 у Сербії.

Розмови про зміну спортивного громадянства з’явилися ще минулого року. Під час Вімблдону 2025 року у парному розряді тенісист відмовився відповідати на запитання українських журналістів.

За словами тренера, спортсмен мав спілкуватися лише англійською чи російською мовами.

Останнім матчем Білозерцева під українським прапором став поєдинок кваліфікації челенджера в хорватському Спліті. Після цього в системі ITF офіційно зафіксували зміну його спортивного громадянства.

Білозерцев став не першим тенісистом, який за останній час обрав Узбекистан для виступів на міжнародному рівні. Протягом останніх місяців до узбецької федерації перейшли кілька гравців, які раніше виступали під нейтральним прапором. Серед них росіяни — Камілла Рахімова, Поліна Кудерметова та Марія Тимофєєва.

Зміна спортивного громадянства дозволяє тенісистам представляти нову країну на міжнародних турнірах та виступати за національну збірну.

Нагадаємо, трансляція матчу Україна — Швеція для українців доступна на платній платформі.

У стрибунки у висоту Ярослави Магучіх наразі з'явилася талановита суперниця у стрибках у висоту.

Узбекистан Теніс українські тенісисти зміна громадянства Нікіта Білозерцев
Андрій Котевич - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Андрій Котевич
