Украинский военнослужащий победил россиянина в финале ЧМ и объяснил свои эмоции

Богдан Мочульский. Фото: Спортивный комитет Украины

Пятикратный чемпион мира по джиу-джитсу, военнослужащий Государственной пограничной службы Украины Богдан Мочульский рассказал о победе на чемпионате мира в Абу-Даби, где в финале он одолел спортсмена из России, выступавшего в нейтральном статусе. По словам украинца, выходить на ринг против таких соперников ему неприятно.

О своих эмоциях Мочульский рассказал в эфире Новини.LIVE.

Мочульскому неприятно видеть среди соперников россиян

Мочульский заявил, что каждый из пяти титулов чемпиона мира имеет для него особое значение, поскольку ощущения от побед никогда не повторяются. По его словам, они зависят от подготовки, жизненных обстоятельств и опыта, который спортсмен приобретает на своем пути.

"Это измеряется не количеством, а подготовкой, тем, что происходит вокруг нас, и жизненным опытом", — отметил он.

Отдельно спортсмен прокомментировал финальный поединок чемпионата мира в Абу-Даби, где его соперником был россиянин Роман Комаров, выступавший под нейтральным флагом. Мочульский подчеркнул, что не хотел бы видеть представителей России на международных соревнованиях даже в таком статусе.

Читайте также:

"Это совершенно неприятно — видеть их на спортивных соревнованиях, хочется избегать их. Но когда выходишь на площадку, нужно побеждать достойно и показывать, что Украина была, есть и будет", — сказал Мочульский.

Своими эмоциями после чемпионата также поделилась двукратная чемпионка мира Дарья Гончаренко. Она отметила, что независимо от статуса соперника каждый выход на татами сопровождается большой ответственностью, ведь спортсмен представляет не только себя, но и всю страну.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE писал о финансовых условиях возможного перехода Родри из "Манчестер Сити" в "Барселону", которая готова потратить на футболиста 210 млн евро.

Также Новини.LIVE сообщал об отказе "Реала" от предложения "Ювентуса", который хотел взять Андрея Лунина в аренду на один сезон.