Військовий України переміг росіянина у фіналі ЧС та пояснив свої емоції

Богдан Мочульський. Фото: Спортивний комітет України

П'ятиразовий чемпіон світу з джиу-джитсу, військовослужбовець Державної прикордонної служби України Богдан Мочульський розповів про перемогу на світовій першості в Абу-Дабі, де у фіналі здолав спортсмена з Росії, який виступав у нейтральному статусі. За словами українця, виходити проти таких суперників для нього неприємно.

Про свої емоції Мочульський розповів в ефірі Новини.LIVE.

Мочульському неприємно бачити серед суперників росіян

Мочульський заявив, що кожен із п'яти титулів чемпіона світу має для нього особливе значення, оскільки відчуття від перемог ніколи не повторюються. За його словами, вони залежать від підготовки, життєвих обставин і досвіду, який спортсмен здобуває на своєму шляху.

"Це не кількістю вимірюється, а підготовкою, тим, що відбувається навколо нас, і життєвим досвідом", — зазначив він.

Окремо спортсмен прокоментував фінальний поєдинок чемпіонату світу в Абу-Дабі, де його суперником був росіянин Роман Комаров, який виступав під нейтральним прапором. Мочульський наголосив, що не хотів би бачити представників Росії на міжнародних змаганнях навіть у такому статусі.

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"Це абсолютно неприємно бачити їх на спортивних змаганнях, хочеться уникати їх. Але коли виходиш на майданчик, потрібно перемагати гідно і показувати, що Україна була, є і буде", — сказав Мочульський.

Своїми емоціями після чемпіонату також поділилася дворазова чемпіонка світу Дар'я Гончаренко. Вона зазначила, що незалежно від статусу суперника кожен вихід на татамі супроводжується великою відповідальністю, адже спортсмен представляє не лише себе, а й усю країну.

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