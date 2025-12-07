Видео
Главная Спорт Умер главный тренер одного из клубов УПЛ

Умер главный тренер одного из клубов УПЛ

Ua ru
Дата публикации 7 декабря 2025 14:44
Умер Владимир Сысенко - главный тренер и соучредитель СК Полтава
Владимир Сысенко. Фото: "Полтава"

Футбольная Полтава понесла огромную потерю. 7 декабря на 63-м году жизни остановилось сердце Владимира Сысенко — главного тренера СК "Полтава", соучредителя клуба и его многолетнего руководителя.

Об этом сообщила пресс-служба СК "Полтава".

Читайте также:

Умер важный человек для полтавского футбола

В заявлении клуб отмечает, что футбол был смыслом жизни Сысенко. Он начал карьеру как профессиональный игрок, выступал за команды в СССР и странах постсоветского пространства, стал легендой Памира. После обретения Украиной независимости вернулся домой и присоединился к "Ворскле".

Завершив игровую карьеру, Сысенко работал с молодежью, а в 2011 году стал одним из основателей СК "Полтава". Под его руководством команда прошла путь от любителей до клуба, который сейчас представляет город в УПЛ.

"Его видение, опыт и преданность помогли клубу сформировать ядро команды и развить спортивную структуру. Он был для футболистов как отец — строгий в тренировочном процессе, добрый и искренний за пределами футбольного поля.

Уход Владимира Анатольевича — невосполнимая потеря для нашего клуба, для всей полтавской и украинской футбольной общественности. Его имя, самоотдача и любовь к футболу навсегда останутся в памяти коллег, игроков и болельщиков.

Мы искренне соболезнуем семье, друзьям и близким Владимира Анатольевича и всем тем, кто знал и ценил его. Светлая память, тренер!", — говорится в заявлении клуба.

Напомним, ранее в УПЛ ЛНЗ сменил "Шахтер" на первом месте, а "Динамо" прервало серию поражений.

Украинского защитника "ПСЖ" Илью Забарного обвинили в симуляции из-за россиянина.

смерть футбол Полтава УПЛ СК Полтава
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
