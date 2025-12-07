Відео
Головна Спорт Помер головний тренер одного з клубів УПЛ

Помер головний тренер одного з клубів УПЛ

Ua ru
Дата публікації: 7 грудня 2025 14:44
Помер Володимир Сисенко — головний тренер і співзасновник СК Полтава
Володимир Сисенко. Фото: "Полтава"

Футбольна Полтава зазнала величезної втрати. 7 грудня на 63-му році життя зупинилося серце Володимира Сисенка — головного тренера СК "Полтава", співзасновника клубу та його багаторічного керманича.

Про це повідомила пресслужба СК "Полтава".

Читайте також:

Померла важлива людина для полтавського футболу

У заяві клуб наголошує, що футбол був сенсом життя Сисенка. Він розпочав кар’єру як професійний гравець, виступав за команди в СРСР та країнах пострадянського простору, став легендою Паміру. Після здобуття Україною незалежності повернувся додому та приєднався до "Ворскли".

Завершивши ігрову кар’єру, Сисенко працював з молоддю, а у 2011 році став одним із засновників СК "Полтава". Під його керівництвом команда пройшла шлях від аматорів до клубу, що нині представляє місто в УПЛ.

"Його бачення, досвід та відданість допомогли клубу сформувати ядро команди і розвинути спортивну структуру. Він був для футболістів як батько — суворий у тренувальному процесі, добрий і щирий за межами футбольного поля.

Відхід Володимира Анатолійовича — непоправна втрата для нашого клубу, для всієї полтавської й української футбольної спільноти. Його ім’я, самовіддача і любов до футболу назавжди залишаться у пам’яті колег, гравців і вболівальників.

Ми щиро співчуваємо родині, друзям та близьким Володимира Анатолійовича і всім тим, хто знав і цінував його. Світла памʼять, тренере!", — йдеться в заяві клубу.

Нагадаємо, раніше в УПЛ ЛНЗ змінив "Шахтар" на першому місці, а "Динамо" перервало серію поразок.

Українського захисника "ПСЖ" Іллю Забарного звинуватили в симуляції через росіянина.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
