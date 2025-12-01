Полтава оглушила Динамо — Костюк стартував із поразки

Олександр Піхальонок втрачає м'яч. Фото: пресслужба "Динамо"

Київське "Динамо" зазнало чергової болючої поразки, поступившись удома "Полтаві" з рахунком 1:2 у матчі 14-го туру УПЛ. Цей поєдинок був першим для "біло-синіх" після відходу з клубу Олександра Шовковського.

Новий тренер Ігор Костюк почав свою кар'єру в першій команді з поразки, повідомляє портал Новини.LIVE.

Гості відкрили рахунок у компенсований час першого тайму, коли Одарюк скористався передачею Галенкова та пробив Нещерета. У другій половині зустрічі ситуація для господарів тільки ускладнилася: після розіграшу кутового Місюра подвоїв перевагу полтавців.

Кияни спробували повернутися в гру ближче до кінцівки. На 79-й хвилині Яцик забив головою після точного навісу Редушка, скоротивши різницю до мінімуму, але на більше чемпіона України не вистачило. Попри тиск у фінальні хвилини, господарі так і не зуміли повернути контроль над матчем та уникнути поразки.

Перший матч Костюка та чотири поразки поспіль

Гра стала дебютною для виконувача обов'язків головного тренера Ігоря Костюка, який очолив команду після звільнення Олександра Шовковського. Однак старт нового наставника вийшов вкрай важким: "Динамо" не тільки поступилося аутсайдеру, а й продовжило власну серію невдач. До зустрічі з "Полтавою" кияни вже програли "Шахтарю", ЛНЗ та "Колосу", що серйозно вдарило по турнірних амбіціях клубу.

Олександр Караваєв грає в обороні. Фото: пресслужба "Динамо"

"Полтава" ж провела один із найкращих своїх матчів у сезоні, оформивши всього другу перемогу в еліті й першу за останні чотири місяці. Команда Павла Матвійченка продовжує боротися за виживання, але нинішня перемога стала важливим моральним ривком для дебютанта УПЛ. На рахунку полтавців тепер дев'ять очок, проте в таблиці вони залишаються останніми.

У турнірній таблиці "Динамо" утримує сьому позицію, набравши 20 очок у 14 матчах. У наступному турі кияни зіграють із "Кудрівкою", тоді як "Полтава" зустрінеться з "Епіцентром", намагаючись розвинути успіх та вибратися із зони вильоту.

