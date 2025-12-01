Полтава оглушила Динамо — Костюк стартовал с поражения

Александр Пихаленок теряет мяч. Фото: пресс-служба "Динамо"

Киевское "Динамо" потерпело очередное болезненное поражение, уступив дома "Полтаве" со счетом 1:2 в матче 14-го тура УПЛ. Этот поединок был первым для "бело-синих" после ухода из клуба Александра Шовковского.

Новый тренер Игорь Костюк начал свою карьеру в первой команде с поражения, сообщает портал Новини.LIVE.

Гости открыли счет в компенсированное время первого тайма, когда Одарюк воспользовался передачей Галенкова и пробил Нещерета. Во второй половине встречи ситуация для хозяев только осложнилась: после розыгрыша углового Мисюра удвоил преимущество полтавчан.

Киевляне попытались вернуться в игру ближе к концовке. На 79-й минуте Яцик забил головой после точного навеса Редушко, сократив разницу до минимума, но на большее чемпиона Украины не хватило. Несмотря на давление в финальные минуты, хозяева так и не сумели вернуть контроль над матчем и избежать поражения.

Первый матч Костюка и четыре поражения подряд

Игра стала дебютной для исполняющего обязанности главного тренера Игоря Костюка, который возглавил команду после увольнения Александра Шовковского. Однако старт нового наставника получился крайне тяжёлым: "Динамо" не только уступило аутсайдеру, но и продлило собственную серию неудач. До встречи с "Полтавой" киевляне уже проиграли "Шахтеру", ЛНЗ и "Колосу", что серьезно ударило по турнирным амбициям клуба.

Александр Караваев играет в обороне. Фото: пресс-служба "Динамо"

"Полтава" же провела один из лучших своих матчей в сезоне, оформив всего вторую победу в элите и первую за последние четыре месяца. Команда Павла Матвийченко продолжает бороться за выживание, но нынешняя победа стала важным моральным рывком для дебютанта УПЛ. На счету полтавчан теперь девять очков, однако в таблице они остаются последними.

В турнирной таблице "Динамо" удерживает седьмую позицию, набрав 20 очков в 14 матчах. В следующем туре киевляне сыграют с "Кудривкой", в то время как "Полтава" встретится с "Эпицентром", пытаясь развить успех и выбраться из зоны вылета.

