Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Смена тренера не помогла — Динамо проиграло Полтаве

Смена тренера не помогла — Динамо проиграло Полтаве

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 18:14
Полтава оглушила Динамо — Костюк стартовал с поражения
Александр Пихаленок теряет мяч. Фото: пресс-служба "Динамо"

Киевское "Динамо" потерпело очередное болезненное поражение, уступив дома "Полтаве" со счетом 1:2 в матче 14-го тура УПЛ. Этот поединок был первым для "бело-синих" после ухода из клуба Александра Шовковского. 

Новый тренер Игорь Костюк начал свою карьеру в первой команде с поражения, сообщает портал Новини.LIVE

Реклама
Читайте также:

Гости открыли счет в компенсированное время первого тайма, когда Одарюк воспользовался передачей Галенкова и пробил Нещерета. Во второй половине встречи ситуация для хозяев только осложнилась: после розыгрыша углового Мисюра удвоил преимущество полтавчан.

Киевляне попытались вернуться в игру ближе к концовке. На 79-й минуте Яцик забил головой после точного навеса Редушко, сократив разницу до минимума, но на большее чемпиона Украины не хватило. Несмотря на давление в финальные минуты, хозяева так и не сумели вернуть контроль над матчем и избежать поражения. 

Первый матч Костюка и четыре поражения подряд

Игра стала дебютной для исполняющего обязанности главного тренера Игоря Костюка, который возглавил команду после увольнения Александра Шовковского. Однако старт нового наставника получился крайне тяжёлым: "Динамо" не только уступило аутсайдеру, но и продлило собственную серию неудач. До встречи с "Полтавой" киевляне уже проиграли "Шахтеру", ЛНЗ и "Колосу", что серьезно ударило по турнирным амбициям клуба. 

Александр Караваев
Александр Караваев играет в обороне. Фото: пресс-служба "Динамо"

"Полтава" же провела один из лучших своих матчей в сезоне, оформив всего вторую победу в элите и первую за последние четыре месяца. Команда Павла Матвийченко продолжает бороться за выживание, но нынешняя победа стала важным моральным рывком для дебютанта УПЛ. На счету полтавчан теперь девять очков, однако в таблице они остаются последними.

В турнирной таблице "Динамо" удерживает седьмую позицию, набрав 20 очков в 14 матчах. В следующем туре киевляне сыграют с "Кудривкой", в то время как "Полтава" встретится с "Эпицентром", пытаясь развить успех и выбраться из зоны вылета. 

Напомним, незадолго до матча новый тренер "Динамо" получил неожиданное усиление состава команды. 

Экс-форвард "Динамо" Артем Милевский поделился мнением о судьбе мобилизованного Дениса Гармаша. 

Участница Олимпийских игр Юлия Левченко показала кадры фотосессии по случаю дня рождения. 

спорт футбол Динамо УПЛ СК Полтава
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации