Умер легендарный французский тренер и футболист Роллан Курбис

Роллан Курбис. Фото: кадр из видео

Французский футбол понес весомую потерю. Умер бывший футболист и легендарный для страны тренер Роллан Курбис.

Умерший был одной из самых ярких фигур французского футбола, сообщил портал RMC.

Умер легендарный тренер

Тело специалиста было найдено утром 12 января. Причины смерти не уточняются.

Курбис родился в Марселе и начал профессиональную карьеру именно в этом клубе. Как игрок он трижды становился чемпионом Франции: с "Марселем" в 1972 году и с "Монако" в 1978 и 1982 годах.

После завершения карьеры работал главным тренером "Бордо", "Тулузы", "Марселя", "Ланса", "Аяччо", "Монпелье" и "Ренна". Именно Курбис пригласил в "Бордо" 20-летнего Зинедина Зидана, предоставив ему первый шанс на взрослом уровне.

В сезоне 1998/1999 Курбис с "Марселем" боролся за чемпионство до последнего тура и дошел до финала Кубка УЕФА, где команда уступила "Парме". В составе тогда выступали Робер Пирес и Лоран Блан.

Жизнь Курбиса вне футбола сопровождали скандалы. В 1990-х годах он фигурировал в финансовых делах, связанных с "Тулоном" и "Марселем". В 1996 году пережил покушение, во время которого целью должен был стать его друг Доминик Рутили.

Также Курбис дважды был осужден за представление фальшивых счетов-фактур и налоговое мошенничество.

