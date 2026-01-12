Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Умер один из самых известных французских футбольных тренеров

Умер один из самых известных французских футбольных тренеров

Ua ru
Дата публикации 12 января 2026 23:19
Умер легендарный французский тренер и футболист Роллан Курбис
Роллан Курбис. Фото: кадр из видео

Французский футбол понес весомую потерю. Умер бывший футболист и легендарный для страны тренер Роллан Курбис.

Умерший был одной из самых ярких фигур французского футбола, сообщил портал RMC.

Реклама
Читайте также:

Умер легендарный тренер

Тело специалиста было найдено утром 12 января. Причины смерти не уточняются.

Курбис родился в Марселе и начал профессиональную карьеру именно в этом клубе. Как игрок он трижды становился чемпионом Франции: с "Марселем" в 1972 году и с "Монако" в 1978 и 1982 годах.

После завершения карьеры работал главным тренером "Бордо", "Тулузы", "Марселя", "Ланса", "Аяччо", "Монпелье" и "Ренна". Именно Курбис пригласил в "Бордо" 20-летнего Зинедина Зидана, предоставив ему первый шанс на взрослом уровне.

В сезоне 1998/1999 Курбис с "Марселем" боролся за чемпионство до последнего тура и дошел до финала Кубка УЕФА, где команда уступила "Парме". В составе тогда выступали Робер Пирес и Лоран Блан.

Жизнь Курбиса вне футбола сопровождали скандалы. В 1990-х годах он фигурировал в финансовых делах, связанных с "Тулоном" и "Марселем". В 1996 году пережил покушение, во время которого целью должен был стать его друг Доминик Рутили.

Также Курбис дважды был осужден за представление фальшивых счетов-фактур и налоговое мошенничество.

Напомним, бывший главный тренер киевского "Динамо" призвал к уничтожению Украины.

Известный боксер рассказал об уникальности стиля бокса Александра Усика.

Также Усик ранее показал тренировку своего самого маленького ребенка.

Французская Лига 1 Марсель тренер умершие Бордо
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации