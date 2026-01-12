Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Помер один з найвідоміших французьких футбольних тренерів

Помер один з найвідоміших французьких футбольних тренерів

Ua ru
Дата публікації: 12 січня 2026 23:19
Помер легендарний французький тренер і футболіст Роллан Курбіс
Роллан Курбіс. Фото: кадр з відео

Французький футбол зазнав вагомої втрати. Помер колишній футболіст та легендарний для країни тренер Роллан Курбіс.

Померлий був однією з найяскравіших постатей французького футболу, повідомив портал RMC.

Реклама
Читайте також:

Помер легендарний тренер

Тіло фахівця було знайдено вранці 12 січня. Причини смерті не уточнюються.

Курбіс народився в Марселі та розпочав професійну кар’єру саме в цьому клубі. Як гравець він тричі ставав чемпіоном Франції: з "Марселем" у 1972 році та з "Монако" у 1978 і 1982 роках.

Після завершення кар’єри працював головним тренером "Бордо", "Тулузи", "Марселя", "Ланса", "Аяччо", "Монпельє" та "Ренна". Саме Курбіс запросив до "Бордо" 20-річного Зінедіна Зідана, надавши йому перший шанс на дорослому рівні.

У сезоні 1998/1999 Курбіс із "Марселем" боровся за чемпіонство до останнього туру та дійшов до фіналу Кубка УЄФА, де команда поступилася "Пармі". У складі тоді виступали Робер Пірес і Лоран Блан.

Життя Курбіса поза футболом супроводжували скандали. У 1990-х роках він фігурував у фінансових справах, пов’язаних із "Тулоном" і "Марселем". У 1996 році пережив замах, під час якого ціллю мав стати його друг Домінік Рутілі.

Також Курбіс двічі був засуджений за подання фальшивих рахунків-фактур і податкове шахрайство.

Нагадаємо, колишній головний тренер київського "Динамо" закликав до знищення України.

Відомий боксер розповів про унікальність стилю боксу Олександра Усика.

Також Усик раніше показав тренування своєї найменшої дитини.

Французька Ліга 1 Марсель тренер померлі Бордо
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації