Помер легендарний французький тренер і футболіст Роллан Курбіс

Помер один з найвідоміших французьких футбольних тренерів
Французький футбол зазнав вагомої втрати. Помер колишній футболіст та легендарний для країни тренер Роллан Курбіс.
Померлий був однією з найяскравіших постатей французького футболу, повідомив портал RMC.
Помер легендарний тренер
Тіло фахівця було знайдено вранці 12 січня. Причини смерті не уточнюються.
Курбіс народився в Марселі та розпочав професійну кар’єру саме в цьому клубі. Як гравець він тричі ставав чемпіоном Франції: з "Марселем" у 1972 році та з "Монако" у 1978 і 1982 роках.
Після завершення кар’єри працював головним тренером "Бордо", "Тулузи", "Марселя", "Ланса", "Аяччо", "Монпельє" та "Ренна". Саме Курбіс запросив до "Бордо" 20-річного Зінедіна Зідана, надавши йому перший шанс на дорослому рівні.
У сезоні 1998/1999 Курбіс із "Марселем" боровся за чемпіонство до останнього туру та дійшов до фіналу Кубка УЄФА, де команда поступилася "Пармі". У складі тоді виступали Робер Пірес і Лоран Блан.
Життя Курбіса поза футболом супроводжували скандали. У 1990-х роках він фігурував у фінансових справах, пов’язаних із "Тулоном" і "Марселем". У 1996 році пережив замах, під час якого ціллю мав стати його друг Домінік Рутілі.
Також Курбіс двічі був засуджений за подання фальшивих рахунків-фактур і податкове шахрайство.
Нагадаємо, колишній головний тренер київського "Динамо" закликав до знищення України.
Відомий боксер розповів про унікальність стилю боксу Олександра Усика.
Також Усик раніше показав тренування своєї найменшої дитини.
Читайте Новини.LIVE!