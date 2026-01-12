Помер легендарний французький тренер і футболіст Роллан Курбіс

Роллан Курбіс. Фото: кадр з відео

Французький футбол зазнав вагомої втрати. Помер колишній футболіст та легендарний для країни тренер Роллан Курбіс.

Померлий був однією з найяскравіших постатей французького футболу, повідомив портал RMC.

Помер легендарний тренер

Тіло фахівця було знайдено вранці 12 січня. Причини смерті не уточнюються.

Курбіс народився в Марселі та розпочав професійну кар’єру саме в цьому клубі. Як гравець він тричі ставав чемпіоном Франції: з "Марселем" у 1972 році та з "Монако" у 1978 і 1982 роках.

Після завершення кар’єри працював головним тренером "Бордо", "Тулузи", "Марселя", "Ланса", "Аяччо", "Монпельє" та "Ренна". Саме Курбіс запросив до "Бордо" 20-річного Зінедіна Зідана, надавши йому перший шанс на дорослому рівні.

У сезоні 1998/1999 Курбіс із "Марселем" боровся за чемпіонство до останнього туру та дійшов до фіналу Кубка УЄФА, де команда поступилася "Пармі". У складі тоді виступали Робер Пірес і Лоран Блан.

Життя Курбіса поза футболом супроводжували скандали. У 1990-х роках він фігурував у фінансових справах, пов’язаних із "Тулоном" і "Марселем". У 1996 році пережив замах, під час якого ціллю мав стати його друг Домінік Рутілі.

Також Курбіс двічі був засуджений за подання фальшивих рахунків-фактур і податкове шахрайство.

