УПЛ объявила расписание матчей 21 тура — матч Шахтера перенесли из-за Реброва

УПЛ пошла на уступки Реброву и сборной Украины
Украинская Премьер-лига определила даты и время начала матчей 21 тура чемпионата страны. Один из топовых матчей перенесли из-за сборной.
Матч "Заря" — "Шахтер" перенесли
Лига отметила, что встречу "Заря" — "Шахтер" перенесли на неопределенный срок. Такое решение приняли после обращения Комитета национальных сборных команд УАФ во главе с Сергеем Ребровым.
Причиной стала подготовка национальной сборной Украины к матчу плей-офф отбора на чемпионат мира-2026. 26 марта команда Сергея Реброва сыграет против сборной Швеции.
Остальные матчи тура состоятся по следующему графику:
18 марта
"Кудривка" — "Полесье" — 18:00
19 марта
"Александрия" — "Динамо" — 13:00
"Металлист 1925" — "Полтава" — 18:00
21 марта
"Кривбасс" — "Эпицентр" — 13:00
"Рух" — ЛНЗ — 15:30
22 марта
"Верес" — "Колос" — 15:30
"Карпаты" — "Оболонь" — 18:00
Матч "Заря" — "Шахтер" будет проведен позже. Дату и время начала игры определят дополнительно.
