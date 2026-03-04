УПЛ объявила расписание матчей 21 тура — матч Шахтера перенесли из-за Реброва

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Фото: УАФ

Украинская Премьер-лига определила даты и время начала матчей 21 тура чемпионата страны. Один из топовых матчей перенесли из-за сборной.

Об этом сообщила пресс-служба УПЛ, передает портал Новини.LIVE.

Матч "Зари" против "Шахтера". Фото: УПЛ

Матч "Заря" — "Шахтер" перенесли

Лига отметила, что встречу "Заря" — "Шахтер" перенесли на неопределенный срок. Такое решение приняли после обращения Комитета национальных сборных команд УАФ во главе с Сергеем Ребровым.

Причиной стала подготовка национальной сборной Украины к матчу плей-офф отбора на чемпионат мира-2026. 26 марта команда Сергея Реброва сыграет против сборной Швеции.

Остальные матчи тура состоятся по следующему графику:

18 марта

"Кудривка" — "Полесье" — 18:00

19 марта

"Александрия" — "Динамо" — 13:00

"Металлист 1925" — "Полтава" — 18:00

21 марта

"Кривбасс" — "Эпицентр" — 13:00

"Рух" — ЛНЗ — 15:30

22 марта

"Верес" — "Колос" — 15:30

"Карпаты" — "Оболонь" — 18:00

Матч "Заря" — "Шахтер" будет проведен позже. Дату и время начала игры определят дополнительно.

