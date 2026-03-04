Відео
УПЛ виконала бажання Реброва

УПЛ виконала бажання Реброва

Ua ru
Дата публікації: 4 березня 2026 19:08
УПЛ дозволила Реброву внести зміни в розклад матчів
Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: УАФ

Українська Прем’єр-ліга визначила дати та час початку матчів 21 туру чемпіонату України. Один із поєдинків туру вирішили перенести.

Про це повідомила пресслужба УПЛ, передає портал Новини.LIVE.

Матч Зоря - Шахтер
Матч Зоря - Шахтер
Матч "Зорі" проти "Шахтаря". Фото: УПЛ

Матч "Зоря" — "Шахтар" перенесли

Ліга зазначила, що зустріч "Зоря" — "Шахтар" перенесли на невизначений термін. Таке рішення ухвалили після звернення Комітету національних збірних команд УАФ на чолі з Сергієм Ребровим.

Причиною стала підготовка національної збірної України до матчу плей-оф відбору на чемпіонат світу-2026. 26 березня команда Сергія Реброва зіграє проти збірної Швеції.

Інші матчі туру відбудуться за таким графіком:

18 березня
"Кудрівка" — "Полісся" — 18:00

19 березня
"Олександрія" — "Динамо" — 13:00
"Металіст 1925" — "Полтава" — 18:00

21 березня
"Кривбас" — "Епіцентр" — 13:00
"Рух" — ЛНЗ — 15:30

22 березня
"Верес" — "Колос" — 15:30
"Карпати" — "Оболонь" — 18:00

Матч "Зоря" — "Шахтар" буде проведений пізніше. Дату та час початку гри визначать додатково.

Нагадаємо, Михайло Мудрик опинився в центрі скандалу щодо контракту між "Шахтарем" та "Челсі".

Форвард національної команди Ірану вирішив мобілізуватись до армії.

футбол Збірна України з футболу ФК Шахтар Сергій Ребров Зоря УПЛ
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
