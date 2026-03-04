УПЛ дозволила Реброву внести зміни в розклад матчів

Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: УАФ

Українська Прем’єр-ліга визначила дати та час початку матчів 21 туру чемпіонату України. Один із поєдинків туру вирішили перенести.

Про це повідомила пресслужба УПЛ, передає портал Новини.LIVE.

Матч "Зоря" — "Шахтар" перенесли

Ліга зазначила, що зустріч "Зоря" — "Шахтар" перенесли на невизначений термін. Таке рішення ухвалили після звернення Комітету національних збірних команд УАФ на чолі з Сергієм Ребровим.

Причиною стала підготовка національної збірної України до матчу плей-оф відбору на чемпіонат світу-2026. 26 березня команда Сергія Реброва зіграє проти збірної Швеції.

Інші матчі туру відбудуться за таким графіком:

18 березня

"Кудрівка" — "Полісся" — 18:00

19 березня

"Олександрія" — "Динамо" — 13:00

"Металіст 1925" — "Полтава" — 18:00

21 березня

"Кривбас" — "Епіцентр" — 13:00

"Рух" — ЛНЗ — 15:30

22 березня

"Верес" — "Колос" — 15:30

"Карпати" — "Оболонь" — 18:00

Матч "Зоря" — "Шахтар" буде проведений пізніше. Дату та час початку гри визначать додатково.

