УПЛ дозволила Реброву внести зміни в розклад матчів

УПЛ виконала бажання Реброва
Українська Прем’єр-ліга визначила дати та час початку матчів 21 туру чемпіонату України. Один із поєдинків туру вирішили перенести.
Матч "Зоря" — "Шахтар" перенесли
Матч "Зоря" — "Шахтар" перенесли
Ліга зазначила, що зустріч "Зоря" — "Шахтар" перенесли на невизначений термін. Таке рішення ухвалили після звернення Комітету національних збірних команд УАФ на чолі з Сергієм Ребровим.
Причиною стала підготовка національної збірної України до матчу плей-оф відбору на чемпіонат світу-2026. 26 березня команда Сергія Реброва зіграє проти збірної Швеції.
Інші матчі туру відбудуться за таким графіком:
18 березня
"Кудрівка" — "Полісся" — 18:00
19 березня
"Олександрія" — "Динамо" — 13:00
"Металіст 1925" — "Полтава" — 18:00
21 березня
"Кривбас" — "Епіцентр" — 13:00
"Рух" — ЛНЗ — 15:30
22 березня
"Верес" — "Колос" — 15:30
"Карпати" — "Оболонь" — 18:00
Матч "Зоря" — "Шахтар" буде проведений пізніше. Дату та час початку гри визначать додатково.
