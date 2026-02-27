Туран здивував одкровенням про перемогу Шахтаря над Вересом

Тренер Арда Туран під час матчу. Фото: пресслужба "Шахтаря"

У поєдинку 18 туру УПЛ "Шахтар" у Львові здобув мінімальну перемогу над "Вересом" з рахунком 1:0. Вирішальний гол на 81-й хвилині став наслідком розіграшу кутового, коли Валерій Бондар переправив м’яч у сітку після того, як Траоре влучив у поперечину.

Головний тренер "гірників" Арда Туран пояснив, чому його команда в цьому матчі зазнала опреєленних проблем, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на УПЛ ТБ.

Донецька команда з перших хвилин володіла ініціативою та контролювала темп зустрічі. У першому таймі футболісти "Шахтаря" створили декілька небезпечних моментів зусиллями Педро Енріке, Коноплі та Проспера, проте реалізувати їх не зуміли. Після перерви тиск посилився, а заміни додали інтенсивності грі.

Гравці "Шахтаря" перед матчем. Фото: пресслужба клубу

Вирішальний стандарт для "Шахтаря"

У другому таймі "Шахтар" продовжив нарощувати тиск. Горох не раз рятував "Верес" після ударів Педріньо та Ізакі, а гості все глибше відходили до своїх воріт. Розв'язка настала після стандарту, коли навіс із кутового призвів до серії ударів і голу Бондаря.

"Ми почали дещо м'яко і повинні були діяти агресивніше. У другому таймі після замін додали в інтенсивності, особливо Ізакі допоміг змінити хід гри. Іноді перемоги виходять не яскравими, але саме так ви рухаєтеся до чемпіонства", — заявив Арда Туран.

