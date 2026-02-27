Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Туран назвав головну відмінність Шахтаря від інших команд УПЛ

Туран назвав головну відмінність Шахтаря від інших команд УПЛ

Ua ru
Дата публікації: 27 лютого 2026 19:05
Туран здивував одкровенням про перемогу Шахтаря над Вересом
Тренер Арда Туран під час матчу. Фото: пресслужба "Шахтаря"

У поєдинку 18 туру УПЛ "Шахтар" у Львові здобув мінімальну перемогу над "Вересом" з рахунком 1:0. Вирішальний гол на 81-й хвилині став наслідком розіграшу кутового, коли Валерій Бондар переправив м’яч у сітку після того, як Траоре влучив у поперечину.

Головний тренер "гірників" Арда Туран пояснив, чому його команда в цьому матчі зазнала опреєленних проблем, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на УПЛ ТБ.

Реклама
Читайте також:

Донецька команда з перших хвилин володіла ініціативою та контролювала темп зустрічі. У першому таймі футболісти "Шахтаря" створили декілька небезпечних моментів зусиллями Педро Енріке, Коноплі та Проспера, проте реалізувати їх не зуміли. Після перерви тиск посилився, а заміни додали інтенсивності грі.

Шахтер Донецк
Гравці "Шахтаря" перед матчем. Фото: пресслужба клубу

Вирішальний стандарт для "Шахтаря"

У другому таймі "Шахтар" продовжив нарощувати тиск. Горох не раз рятував "Верес" після ударів Педріньо та Ізакі, а гості все глибше відходили до своїх воріт. Розв'язка настала після стандарту, коли навіс із кутового призвів до серії ударів і голу Бондаря.

"Ми почали дещо м'яко і повинні були діяти агресивніше. У другому таймі після замін додали в інтенсивності, особливо Ізакі допоміг змінити хід гри. Іноді перемоги виходять не яскравими, але саме так ви рухаєтеся до чемпіонства", — заявив Арда Туран.

Нагадаємо, у Верховній Раді розповіли про багаторазового українського чемпіона, якого мобілізували до штурмового полку.

Французькі журналісти ретельно проаналізували виступи Іллі Забарного в "ПСЖ" та дійшли невтішного висновку.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

спорт футбол ФК Шахтар УПЛ Верес Арда Туран
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації