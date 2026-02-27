Туран рассказал, почему Шахтер с трудом обыграл Верес

Тренер Арда Туран во время матча. Фото: пресс-служба "Шахтера"

В 18 туре украинской Премьер-лиги "Шахтер" во Львове минимально обыграл "Верес" со счетом 1:0. Единственный мяч был забит на 81 минуте после углового, когда Валерий Бондарь сыграл на добивании после удара Траоре в перекладину.

Главный тренер "горняков" Арда Туран объяснил, почему его команда в этом матче испытала опрееленные проблемы, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на УПЛ ТБ.

Донецкая команда с первых минут владела инициативой и контролировала темп встречи. В первом тайме футболисты "Шахтера" создали несколько опасных моментов усилиями Педро Энрике, Конопли и Проспера, однако реализовать их не сумели. После перерыва давление усилилось, а замены добавили интенсивности игре.

Игроки "Шахтера" перед матчем. Фото: пресс-служба клуба

Решающий стандарт для "Шахтера"

Во втором тайме "Шахтер" продолжил наращивать давление. Горох не раз спасал "Верес" после ударов Педриньо и Изаки, а гости все глубже отходили к своим воротам. Развязка наступила после стандарта, когда навес с углового привел к серии ударов и голу Бондаря.

"Мы начали несколько мягко и должны были действовать агрессивнее. Во втором тайме после замен добавили в интенсивности, особенно Изаки помог изменить ход игры. Иногда победы получаются не яркими, но именно так вы двигаетесь к чемпионству", — заявил Арда Туран.

