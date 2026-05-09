Главная Спорт Усик и Джошуа записали эпическое видео с косплеем Рокки-3

Дата публикации 9 мая 2026 21:04
Усик показал легендарную тренировку с Джошуа под музыку из Рокки 3
Джошуа и Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик опубликовал новое видео в своих соцсетях. Украинский боксер показал совместную тренировку с британцем Энтони Джошуа.

Соответствующее видео Усик опубликовал в Instagram, сообщает портал Новини.LIVE.

Усик и Джошуа напомнили сцену из "Рокки"

На кадрах видео украинский чемпион вместе с Джошуа проводит тренировку и пробежку на пляже. Видео сопровождается музыкой из культового фильма "Рокки 3", что сразу вызвало ассоциации с легендарной сценой подготовки к бою.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В ролике боксеры бегают по побережью, работают над физической подготовкой и демонстрируют дружескую атмосферу, несмотря на прошлое соперничество в ринге. Сам Усик намекнул, что история их противостояния выходит далеко за пределы обычного спортивного сюжета.

"Это не римейк фильма, это новая история, которая создается прямо сейчас", — подписал видео украинский чемпион.

Усик и Джошуа уже дважды встречались в профессиональном ринге. В сентябре 2021 года украинец победил британца единогласным решением судей и завоевал чемпионские пояса WBA, WBO и IBF. В августе 2022 года Усик снова победил Джошуа в реванше, на этот раз раздельным решением судей.

Сейчас Усик продолжает подготовку к следующему бою, который пройдет 23 мая против Рико Верхувена.

Александр Усик Энтони Джошуа украинские боксеры
Андрей Андрущак - Редактор
Автор:
Андрей Андрущак
