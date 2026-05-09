Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Усик та Джошуа записали епічне відео з косплеєм Роккі-3

Усик та Джошуа записали епічне відео з косплеєм Роккі-3

Ua ru
Дата публікації: 9 травня 2026 21:04
Усик показав легендарне тренування з Джошуа під музику з Роккі 3
Джошуа та Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик опублікував нове відео у своїх соцмережах. Український боксер показав спільне тренування з британцем Ентоні Джошуа.

Відповідне відео Усик опублікував в Instagram, повідомляє портал Новини.LIVE.

Усик та Джошуа нагадали сцену з "Роккі"

На кадрах відео український чемпіон разом із Джошуа проводить тренування та пробіжку на пляжі. Відео супроводжується музикою з культового фільму "Роккі 3", що одразу викликало асоціації з легендарною сценою підготовки до бою.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У ролику боксери бігають узбережжям, працюють над фізичною підготовкою та демонструють дружню атмосферу попри минуле суперництво в ринзі. Сам Усик натякнув, що історія їхнього протистояння виходить далеко за межі звичайного спортивного сюжету.

"Це не рімейк фільму, це нова історія, що створюється прямо зараз", — підписав відео український чемпіон.

Читайте також:

Усик та Джошуа вже двічі зустрічалися у професійному ринзі. У вересні 2021 року українець переміг британця одноголосним рішенням суддів і завоював чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF. У серпні 2022 року Усик знову переміг Джошуа в реванші, цього разу роздільним рішенням суддів.

Наразі Усик продовжує підготовку до наступного бою, який пройде 23 травня проти Ріко Верхувена.

Нагадаємо, портал Новини.LIVE повідомляв про проблеми футболіста з РФ, який після отримання нового паспорта втратив можливість виступати з Ерлінгом Голаном.

Водночас Новини.LIVE інформував, що син Кріштіану Роналду зацікавив одразу два відомі клуби з Європи.

Олександр Усик Ентоні Джошуа українські боксери
Андрій Андрущак - Редактор
Автор:
Андрій Андрущак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації