Усик показав легендарне тренування з Джошуа під музику з Роккі 3

Джошуа та Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик опублікував нове відео у своїх соцмережах. Український боксер показав спільне тренування з британцем Ентоні Джошуа.

Відповідне відео Усик опублікував в Instagram, повідомляє портал Новини.LIVE.

Усик та Джошуа нагадали сцену з "Роккі"

На кадрах відео український чемпіон разом із Джошуа проводить тренування та пробіжку на пляжі. Відео супроводжується музикою з культового фільму "Роккі 3", що одразу викликало асоціації з легендарною сценою підготовки до бою.

У ролику боксери бігають узбережжям, працюють над фізичною підготовкою та демонструють дружню атмосферу попри минуле суперництво в ринзі. Сам Усик натякнув, що історія їхнього протистояння виходить далеко за межі звичайного спортивного сюжету.

"Це не рімейк фільму, це нова історія, що створюється прямо зараз", — підписав відео український чемпіон.

Усик та Джошуа вже двічі зустрічалися у професійному ринзі. У вересні 2021 року українець переміг британця одноголосним рішенням суддів і завоював чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF. У серпні 2022 року Усик знову переміг Джошуа в реванші, цього разу роздільним рішенням суддів.

Наразі Усик продовжує підготовку до наступного бою, який пройде 23 травня проти Ріко Верхувена.

