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Главная Спорт Усик отказался от боксерских тренировок перед последним боем

Усик отказался от боксерских тренировок перед последним боем

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2026 16:03
Александр Усик взял паузу перед возвращением в ринг
Александр Усик после одной из побед. Фото: instagram.com/usykaa/

Боксер Александр Усик пока не начал подготовку к следующему поединку, который может стать последним в его профессиональной карьере. Украинский чемпион сообщил, что полностью отказался от боксерских тренировок. Сейчас он поддерживает физическую форму с помощью кроссфита и кардио.

Основное время Усик проводит с семьей, пока его команда занимается организацией следующего боя, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Sport.ua

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Усик оставил пояса и ждет решения команды

Конкретного соперника и даты следующего поединка пока нет. В июне Александр Усик освободил титулы WBA, WBC и IBF в тяжелом весе, но подчеркнул, что не завершает карьеру и намерен провести еще один бой. При этом пояс The Ring украинец сохранил.

"Я еще не могу сказать, какой будет мой следующий бой, ведь моя команда работает в этом направлении. Я пока вообще отказался от боксерских тренировок, занимаюсь кроссфитом и кардио, что поддерживать себя в форме", — сообщил Усик. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Последний бой Александр Усик провел 23 мая в Египте, где остановил нидерландского кикбоксера Рико Верхувена в 11-м раунде. После этого украинец решил освободить три основных чемпионских пояса, чтобы другие боксеры могли разыграть их между собой. Его профессиональный рекорд остается идеальным: 25 побед в 25 боях, 16 из них нокаутом. 

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спорт Александр Усик бокс WBA WBC
Андрей Андрущак - Редактор
Автор:
Андрей Андрущак

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