Усик отказался от боксерских тренировок перед последним боем

Александр Усик после одной из побед. Фото: instagram.com/usykaa/

Андрей Андрущак Редактор

Боксер Александр Усик пока не начал подготовку к следующему поединку, который может стать последним в его профессиональной карьере. Украинский чемпион сообщил, что полностью отказался от боксерских тренировок. Сейчас он поддерживает физическую форму с помощью кроссфита и кардио.

Основное время Усик проводит с семьей, пока его команда занимается организацией следующего боя, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Sport.ua.

Усик оставил пояса и ждет решения команды

Конкретного соперника и даты следующего поединка пока нет. В июне Александр Усик освободил титулы WBA, WBC и IBF в тяжелом весе, но подчеркнул, что не завершает карьеру и намерен провести еще один бой. При этом пояс The Ring украинец сохранил.

"Я еще не могу сказать, какой будет мой следующий бой, ведь моя команда работает в этом направлении. Я пока вообще отказался от боксерских тренировок, занимаюсь кроссфитом и кардио, что поддерживать себя в форме", — сообщил Усик.

Последний бой Александр Усик провел 23 мая в Египте, где остановил нидерландского кикбоксера Рико Верхувена в 11-м раунде. После этого украинец решил освободить три основных чемпионских пояса, чтобы другие боксеры могли разыграть их между собой. Его профессиональный рекорд остается идеальным: 25 побед в 25 боях, 16 из них нокаутом.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что Владимир Кличко может столкнуться с проблемами при организации похорон своей бывшей невесты.

Также Новини.LIVE сообщали имена кандидатов на должность нового главного тренера киевского "Динамо".