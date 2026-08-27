Усик поблагодарил Чеферина за поддержку Украины

Александр Усик. Фото: Reuters

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик поблагодарил президента УЕФА Александера Чеферина за поддержку Украины. Ранее они встретились во время молодежных спортивных игр в хорватском Сплите, где украинец был почетным гостем.

Об обращении Усика сообщил портал Новини.LIVE.

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Александр Усик и Александер Чеферин. Фото: x.com/usykaa

Усик обратился к Чеферину

Усик опубликовал совместное фото с президентом УЕФА и поблагодарил его за последовательную поддержку Украины. Украинский боксер также отметил позицию европейской футбольной организации, которая до сих пор не допустила российские команды к международным соревнованиям.

"Я особенно ценю людей, которые не остаются в стороне. Александер Чеферин, спасибо за вашу поддержку Украины, за вашу четкую позицию и за то, что вы продолжаете стоять плечом к плечу с Украиной. Это имеет значение", — написал Усик.

Встреча украинца и главы УЕФА состоялась в Сплите во время молодежных спортивных игр, которые проводятся с 1996 года для детей и молодежи в возрасте от 6 до 18 лет.

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Напомним, ранее портал Новини.LIVE писал о Филипе Хрговиче, который перед боем с Мозесом Итаумой пообещал остановить стремительный взлет молодого британского тяжеловеса.

Также Новини.LIVE сообщал о выступлении Ярославы Магучих, которая уступила Николе Олислагерс, тогда как сразу три украинские прыгуньи завершили соревнования в первой десятке.