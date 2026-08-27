Усик поблагодарил Чеферина за поддержку Украины

Усик поблагодарил президента УЕФА за позицию по Украине
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик поблагодарил президента УЕФА Александера Чеферина за поддержку Украины. Ранее они встретились во время молодежных спортивных игр в хорватском Сплите, где украинец был почетным гостем.
Об обращении Усика сообщил портал Новини.LIVE.
Усик обратился к Чеферину
Усик опубликовал совместное фото с президентом УЕФА и поблагодарил его за последовательную поддержку Украины. Украинский боксер также отметил позицию европейской футбольной организации, которая до сих пор не допустила российские команды к международным соревнованиям.
"Я особенно ценю людей, которые не остаются в стороне. Александер Чеферин, спасибо за вашу поддержку Украины, за вашу четкую позицию и за то, что вы продолжаете стоять плечом к плечу с Украиной. Это имеет значение", — написал Усик.
Встреча украинца и главы УЕФА состоялась в Сплите во время молодежных спортивных игр, которые проводятся с 1996 года для детей и молодежи в возрасте от 6 до 18 лет.
Усик посетил Сплит вместе со спортивным директором "Шахтера" Дарио Срной.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE писал о Филипе Хрговиче, который перед боем с Мозесом Итаумой пообещал остановить стремительный взлет молодого британского тяжеловеса.
Также Новини.LIVE сообщал о выступлении Ярославы Магучих, которая уступила Николе Олислагерс, тогда как сразу три украинские прыгуньи завершили соревнования в первой десятке.