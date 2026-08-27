Усик подякував Чеферіну за підтримку України

Олександр Усик. Фото: Reuters

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик подякував президенту УЄФА Александеру Чеферіну за підтримку України. Раніше вони зустрілися під час молодіжних спортивних ігор у хорватському Спліті, де українець був почесним гостем.

Про звернення Усика повідомив портал Новини.LIVE.

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Олександр Усик та Александер Чеферін. Фото: x.com/usykaa

Усик звернувся до Чеферіна

Усик опублікував спільне фото з президентом УЄФА та подякував йому за послідовну підтримку України. Український боксер також відзначив позицію європейської футбольної організації, яка досі не допустила російські команди до міжнародних змагань.

"Я особливо ціную людей, які не стоять осторонь. Александере Чеферін, дякую за вашу підтримку України, за вашу чітку позицію та за те, що ви продовжуєте стояти пліч-о-пліч з Україною. Це має значення", — написав Усик.

Зустріч українця та очільника УЄФА відбулася у Спліті під час молодіжних спортивних ігор, які проводяться з 1996 року для дітей і молоді віком від 6 до 18 років.

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