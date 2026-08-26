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Головна Спорт Чісора назвав аспекти, в яких Усик не має рівних

Чісора назвав аспекти, в яких Усик не має рівних

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2026 10:15
Чісора назвав Усика найкращим за рівнем захисту та боксерського IQ
Боксер Дерек Чісора. Фото: Getty Images

Британський ексчемпіон Дерек Чісора виділив Олександра Усика серед усіх суперників, з якими він зустрічався протягом своєї професійної кар’єри. Українця він назвав найкращим у захисті, роботі ніг та боксерському інтелекті. При цьому найкращим суперником загалом ветеран вважає Тайсона Ф'юрі, якому програв усі три очні поєдинки.

Свою думку 42-річний боксер висловив після завершення 50-го професійного поєдинку, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на журналіста Джека Фігга.

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Олександр Усик та Дерек Чісора провели очний поєдинок у жовтні 2020 року в Лондоні. Українець тоді здобув перемогу одноголосним рішенням суддів після 12 раундів, а британець зумів чинити серйозний опір і пройшов усю дистанцію. Саме в цьому поєдинку Усик вдруге виступив у важкій вазі.

Александр Усик и Дерек Чисора
Олександр Усик та Дерек Чісора. Фото: Getty Images

Що Чісора сказав про Усика

"У захисті я мушу обрати Усика, бо не зміг до нього дотягнутися. У роботі ніг — Олександр Усик. У боксерському IQ — Олександр Усик", — заявив британець.

Чісора завершив професійну кар'єру у квітні 2026 року після 50-го бою, в якому поступився Деонтею Вайлдеру роздільним рішенням суддів. За кар'єру британець здобув 36 перемог, 23 з них нокаутом, і завойовував титули чемпіона Великої Британії, Співдружності та Європи у важкій вазі. Він двічі претендував на титул чемпіона світу за версією WBC, а серед його відомих суперників були Володимир Кличко, Ф'юрі, Усик, Джозеф Паркер та Девід Хей.

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спорт Олександр Усик бокс Тайсон Ф'юрі Дерек Чісора
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний

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