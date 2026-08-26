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Главная Спорт Чисора назвал компоненты, в которых Усик не имеет равных

Чисора назвал компоненты, в которых Усик не имеет равных

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2026 10:15
Чисора назвал Усика лучшим по защите и боксерскому IQ
Боксер Дерек Чисора. Фото: Getty Images

Британский экс-чемпион Дерек Чисора выделил Александра Усика среди всех соперников, с которыми встречался за профессиональную карьеру. Украинца он назвал лучшим в защите, работе ног и боксерском интеллекте. При этом лучшим соперником в целом ветеран считает Тайсона Фьюри, которому проиграл все три очных поединка.

Свое мнение 42-летний боксер высказал после завершения 50-го профессионального боя, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Джека Фигга.

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Александр Усик и Дерек Чисора провели очный поединок в октябре 2020 года в Лондоне. Украинец тогда одержал победу единогласным решением судей после 12 раундов, а британец сумел оказать серьезное сопротивление и прошел всю дистанцию. Именно в этом бою Усик во второй раз выступил в тяжелом весе.

Александр Усик и Дерек Чисора
Александр Усик и Дерек Чисора. Фото: Getty Images

Что Чисора сказал об Усике

"В защите я должен выбрать Усика, потому что не смог до него дотянуться. В работе ног — Александр Усик. В боксерском IQ — Александр Усик", — заявил британец.

Чисора завершил профессиональную карьеру в апреле 2026 года после 50-го боя, в котором уступил Деонтею Уайлдеру раздельным решением судей. За карьеру британец одержал 36 побед, 23 из них нокаутом, и завоевывал титулы чемпиона Великобритании, Содружества и Европы в тяжелом весе. Он дважды претендовал на титул чемпиона мира по версии WBC, а среди его известных соперников были Владимир Кличко, Фьюри, Усик, Джозеф Паркер и Дэвид Хэй. 

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спорт Александр Усик бокс Тайсон Фьюри Дерек Чисора
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный

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