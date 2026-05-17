Главная Спорт Усик повторил тренд, который доказал, что он либо актер, либо маньяк

Дата публикации 17 мая 2026 23:02
Усик повторил вирусный танец маньяка из триллера Netflix
Александр Усик. Фото: Reuters

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик присоединился к новому вирусному тренду в TikTok. Украинский боксер повторил хаотичный танец актера Тэрона Эджертона из популярного триллера на Netflix.

О новом видео Усика сообщил портал Новини.LIVE.

Усик почувствовал себя маньяком

Видео с Усиком быстро распространилось в соцсетях и набрало много просмотров. Украинец точно воспроизвел движения героя Эджертона и его мимику, которые стали мемом в TikTok.

Тренд появился после выхода фильма Вершина, где герой Эджертона по имени Бен устраивает жуткую игру со своей жертвой. По сюжету фильма главная героиня, роль которой исполнила Шарлиз Терон, приезжает в австралийскую глубинку и знакомится с местным парнем. Позже оказывается, что он — серийный убийца.

В одном из ключевых моментов фильма Бен загоняет девушку в ловушку, но перед началом преследования включает музыку и начинает хаотично танцевать. В конце сцены герой издает странный крик, похожий на крик чайки, после чего позволяет жертве убегать под музыку.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Движения Эджертона в последние недели стали одним из самых популярных трендов TikTok. Пользователи соцсетей массово повторяют танец и мимику персонажа.

Александр Усик супертяжелый вес Бой Усик — Верхувен
Андрей Андрущак - Редактор
Андрей Андрущак
