Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервГламуркухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Усик повторив тренд, який довів, що він або актор, або маніяк

Усик повторив тренд, який довів, що він або актор, або маніяк

Ua ru
Дата публікації: 17 травня 2026 23:02
Усик повторив вірусний танець маніяка з трилера Netflix
Олександр Усик. Фото: Reuters

Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик долучився до нового вірусного тренду в TikTok. Український боксер повторив хаотичний танець актора Терона Еджертона з популярного трилера на Netflix.

Про нове відео Усика повідомив портал Новини.LIVE.

Усик відчув себе маніаком

Відео з Усиком швидко поширилося у соцмережах та набрало багато переглядів. Українець точно відтворив рухи героя Еджертона та його міміку, які стали мемом у TikTok.

Тренд з’явився після виходу фільму Вершина, де герой Еджертона на ім’я Бен влаштовує моторошну гру зі своєю жертвою. За сюжетом фільму головна героїня, роль якої виконала Шарліз Терон, приїжджає до австралійської глибинки та знайомиться з місцевим хлопцем. Пізніше виявляється, що він — серійний убивця.

В одному з ключових моментів фільму Бен заганяє дівчину у пастку, але перед початком переслідування вмикає музику та починає хаотично танцювати. Наприкінці сцени герой видає дивний крик, схожий на крик чайки, після чого дозволяє жертві тікати під музику.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рухи Еджертона останніми тижнями стали одним із найпопулярніших трендів TikTok. Користувачі соцмереж масово повторюють танець і міміку персонажа.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Тайсон Ф’юрі відвідав весілля своєї юної доньки.

Також Новини.LIVE писав, що в київському "Динамо" зроблять з Ігорем Костюком після завершення сезону.

Олександр Усик суперважка вага Бій Усик — Верхувен
Андрій Андрущак - Редактор
Автор:
Андрій Андрущак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації