Усик повторив вірусний танець маніяка з трилера Netflix

Олександр Усик. Фото: Reuters

Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик долучився до нового вірусного тренду в TikTok. Український боксер повторив хаотичний танець актора Терона Еджертона з популярного трилера на Netflix.

Про нове відео Усика повідомив портал Новини.LIVE.

Усик відчув себе маніаком

Відео з Усиком швидко поширилося у соцмережах та набрало багато переглядів. Українець точно відтворив рухи героя Еджертона та його міміку, які стали мемом у TikTok.

Тренд з’явився після виходу фільму Вершина, де герой Еджертона на ім’я Бен влаштовує моторошну гру зі своєю жертвою. За сюжетом фільму головна героїня, роль якої виконала Шарліз Терон, приїжджає до австралійської глибинки та знайомиться з місцевим хлопцем. Пізніше виявляється, що він — серійний убивця.

В одному з ключових моментів фільму Бен заганяє дівчину у пастку, але перед початком переслідування вмикає музику та починає хаотично танцювати. Наприкінці сцени герой видає дивний крик, схожий на крик чайки, після чого дозволяє жертві тікати під музику.

Рухи Еджертона останніми тижнями стали одним із найпопулярніших трендів TikTok. Користувачі соцмереж масово повторюють танець і міміку персонажа.

