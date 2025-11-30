Усик прибыл на конгресс WBC в Бангкоке: кто еще приехал

Усик прибыл на конференцию WBC
Объединенный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик прилетел в Бангкок (Таиланд). В столице тайского бокса он посетит конгресс Всемирного боксерского совета (WBC).
WBC в Бангкоке проводит свой 63-й конгресс, сообщил портал Новини.LIVE.
Усик стал гостем конгресса WBC
WBC проводит одно из главных ежегодных событий мирового бокса. Конвенция продлится до 5 декабря и соберет в одном месте чемпионов прошлого и настоящего, функционеров, тренеров и промоутеров со всего мира. Из всех конгрессов четырех организаций у WBC самый престижный.
Присутствие Усика на конгрессе не стало сюрпризом, поскольку он является одной из ключевых фигур современного бокса и не готовится к следующему бою.
Вместе с украинцем в Бангкок уже прибыли другие известные спортсмены. Среди них легендарный Роберто Дюран, экс-чемпион мира Кшиштоф Влодарчик и одна из главных звезд женского бокса - Кэти Тейлор. В течение недели участники будут обсуждать развитие правил, обязательные защиты титулов, рейтинги и будущие бои.
Для Усика это также возможность провести ряд важных встреч и переговоров, ведь его следующий бой планируется на весну 2026 года.
