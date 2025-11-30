Усик прибув на конгрес WBC у Бангкоку: хто ще приїхав

Усик прибув на конференцію WBC
Об'єднаний чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик прилетів у Бангкок (Таїланд). У столиці тайського боксу він відвідає конгрес Всесвітньої боксерської ради (WBC).
Усик став гостем конгресу WBC
WBC проводить одну з головних щорічних подій світового боксу. Конвенція триватиме до 5 грудня та збере в одному місці чемпіонів минулого й сьогодення, функціонерів, тренерів і промоутерів з усього світу. З усіх конгресів чотирьох організацій у WBC найпрестижніший.
Присутність Усика на конгресі не стала сюрпризом, оскільки він є однією з ключових фігур сучасного боксу та не готується до наступного бою.
Разом з українцем до Бангкока вже прибули інші відомі спортсмени. Серед них легендарний Роберто Дюран, ексчемпіон світу Кшиштоф Влодарчик та одна з головних зірок жіночого боксу — Кеті Тейлор. Протягом тижня учасники обговорюватимуть розвиток правил, обов’язкові захисти титулів, рейтинги та майбутні бої.
Для Усика це також можливість провести низку важливих зустрічей і переговорів, адже його наступний бій планується на весну 2026 року.
