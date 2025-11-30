Відео
Головна Спорт Усик прибув на конференцію WBC

Усик прибув на конференцію WBC

Ua ru
Дата публікації: 30 листопада 2025 21:33
Усик прибув на конгрес WBC у Бангкоку: хто ще приїхав
Олександр Усик. Фото: Reuters

Об'єднаний чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик прилетів у Бангкок (Таїланд). У столиці тайського боксу він відвідає конгрес Всесвітньої боксерської ради (WBC).

WBC в Бангкоку проводить свій 63-й конгрес, повідомив портал Новини.LIVE.

Усик став гостем конгресу WBC

WBC проводить одну з головних щорічних подій світового боксу. Конвенція триватиме до 5 грудня та збере в одному місці чемпіонів минулого й сьогодення, функціонерів, тренерів і промоутерів з усього світу. З усіх конгресів чотирьох організацій у WBC найпрестижніший.

Присутність Усика на конгресі не стала сюрпризом, оскільки він є однією з ключових фігур сучасного боксу та не готується до наступного бою.

Разом з українцем до Бангкока вже прибули інші відомі спортсмени. Серед них легендарний Роберто Дюран, ексчемпіон світу Кшиштоф Влодарчик та одна з головних зірок жіночого боксу — Кеті Тейлор. Протягом тижня учасники обговорюватимуть розвиток правил, обов’язкові захисти титулів, рейтинги та майбутні бої.

Для Усика це також можливість провести низку важливих зустрічей і переговорів, адже його наступний бій планується на весну 2026 року.

Нагадаємо, раніше у "ПСЖ" вирішили переманити зірку "Реалу" Вінісіуса Жуніора.

Російські збройні сили пошкодили колишній будинок Артема Мілевського.

Олександр Усик бокс суперважка вага професійний бокс українські боксери WBC
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
