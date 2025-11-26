Комаров показав, як Усик працював із ветераном ЗСУ

Дмитро Комаров та Олександр Усик. Фото: instagram.com/komarovmir/

Український боксер Олександр Усик постійно допомагає співвітчизникам. Він рідко про це говорить, тому близькі та знайомі чемпіона іноді розповідають такі історії замість спортсмена.

На YouTube-каналі "Світ навиворіт" вийшов новий документальний фільм Дмитра Комарова під назвою "Вихід".

Одним із центральних героїв став ветеран Олександр Гадзіковський, який пройшов війну з 2014 року, дістав поранення і пережив полон у російських окупантів. Після повернення додому чоловік продовжує боротися з внутрішнім напруженням та труднощами адаптації до мирного життя.

Для допомоги ветерану Комаров вирішив залучити чемпіона світу в суперважкій вазі Олександра Усика. За словами автора фільму, ідея полягала в тому, щоб знайти спосіб навчити героя висловлювати емоції без агресії та руйнівних реакцій. У проєкті особливу увагу приділено саме психологічній стороні відновлення.

Комаров також поділився закулісними моментами зйомок і розповів, як Усик відреагував на пропозицію взяти участь у фільмі. За його словами, боксер був украй зайнятий підготовкою до важливого бою, але погодився одразу після того, як дізнався про історію ветерана та тему проєкту.

Олександр Усик та Олександр Гадзіковський. Фото: скріншот YouTube

Як Усик став частиною емоційного експерименту

Під час зйомок спортсмен брав участь в імпровізованому поєдинку, проводив вправи на контроль емоцій та ділився особистими підходами до роботи з внутрішньою напругою. Комаров зазначив, що чемпіон проявив відкритість і уважність, повністю включившись у процес.

"Коли я звернувся до Олександра, він якраз був у щільному тренувальному циклі, але одразу погодився, дізнавшись історію героя. Під час зйомок він показав, як можна направляти силу без агресії, і виявився неймовірно щирим. Мені навіть довелося пройти його фірмову дуель поглядів — і так, він ще й примудрився мене трохи полоскотати", — розповів Комаров.

