Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Комаров розповів, як Усик допоміг українському військовослужбовцю

Комаров розповів, як Усик допоміг українському військовослужбовцю

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 15:01
Оновлено: 14:55
Комаров показав, як Усик працював із ветераном ЗСУ
Дмитро Комаров та Олександр Усик. Фото: instagram.com/komarovmir/

Український боксер Олександр Усик постійно допомагає співвітчизникам. Він рідко про це говорить, тому близькі та знайомі чемпіона іноді розповідають такі історії замість спортсмена.

На YouTube-каналі "Світ навиворіт" вийшов новий документальний фільм Дмитра Комарова під назвою "Вихід".

Реклама
Читайте також:

Одним із центральних героїв став ветеран Олександр Гадзіковський, який пройшов війну з 2014 року, дістав поранення і пережив полон у російських окупантів. Після повернення додому чоловік продовжує боротися з внутрішнім напруженням та труднощами адаптації до мирного життя.

Для допомоги ветерану Комаров вирішив залучити чемпіона світу в суперважкій вазі Олександра Усика. За словами автора фільму, ідея полягала в тому, щоб знайти спосіб навчити героя висловлювати емоції без агресії та руйнівних реакцій. У проєкті особливу увагу приділено саме психологічній стороні відновлення.

Комаров також поділився закулісними моментами зйомок і розповів, як Усик відреагував на пропозицію взяти участь у фільмі. За його словами, боксер був украй зайнятий підготовкою до важливого бою, але погодився одразу після того, як дізнався про історію ветерана та тему проєкту.

Александр Усик
Олександр Усик та Олександр Гадзіковський. Фото: скріншот YouTube

Як Усик став частиною емоційного експерименту

Під час зйомок спортсмен брав участь в імпровізованому поєдинку, проводив вправи на контроль емоцій та ділився особистими підходами до роботи з внутрішньою напругою. Комаров зазначив, що чемпіон проявив відкритість і уважність, повністю включившись у процес.

"Коли я звернувся до Олександра, він якраз був у щільному тренувальному циклі, але одразу погодився, дізнавшись історію героя. Під час зйомок він показав, як можна направляти силу без агресії, і виявився неймовірно щирим. Мені навіть довелося пройти його фірмову дуель поглядів — і так, він ще й примудрився мене трохи полоскотати", — розповів Комаров.

Нагадаємо, головний тренер "Барселони" "Гансі" Флік розлютився після поразки команди від "Челсі".

Боксер Василь Ломаченко прибув до Литви, щоб підтримати під час поєдинку свого друга.

У французькому "ПСЖ" показали, як спілкуються росіянин Матвій Сафонов та українець Ілля Забарний.

спорт Олександр Усик Дмитро Комаров бокс війна в Україні
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації