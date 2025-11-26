Комаров показав, як Усик працював із ветераном ЗСУ

Комаров розповів, як Усик допоміг українському військовослужбовцю
Український боксер Олександр Усик постійно допомагає співвітчизникам. Він рідко про це говорить, тому близькі та знайомі чемпіона іноді розповідають такі історії замість спортсмена.
На YouTube-каналі "Світ навиворіт" вийшов новий документальний фільм Дмитра Комарова під назвою "Вихід".
Одним із центральних героїв став ветеран Олександр Гадзіковський, який пройшов війну з 2014 року, дістав поранення і пережив полон у російських окупантів. Після повернення додому чоловік продовжує боротися з внутрішнім напруженням та труднощами адаптації до мирного життя.
Для допомоги ветерану Комаров вирішив залучити чемпіона світу в суперважкій вазі Олександра Усика. За словами автора фільму, ідея полягала в тому, щоб знайти спосіб навчити героя висловлювати емоції без агресії та руйнівних реакцій. У проєкті особливу увагу приділено саме психологічній стороні відновлення.
Комаров також поділився закулісними моментами зйомок і розповів, як Усик відреагував на пропозицію взяти участь у фільмі. За його словами, боксер був украй зайнятий підготовкою до важливого бою, але погодився одразу після того, як дізнався про історію ветерана та тему проєкту.
Як Усик став частиною емоційного експерименту
Під час зйомок спортсмен брав участь в імпровізованому поєдинку, проводив вправи на контроль емоцій та ділився особистими підходами до роботи з внутрішньою напругою. Комаров зазначив, що чемпіон проявив відкритість і уважність, повністю включившись у процес.
"Коли я звернувся до Олександра, він якраз був у щільному тренувальному циклі, але одразу погодився, дізнавшись історію героя. Під час зйомок він показав, як можна направляти силу без агресії, і виявився неймовірно щирим. Мені навіть довелося пройти його фірмову дуель поглядів — і так, він ще й примудрився мене трохи полоскотати", — розповів Комаров.
