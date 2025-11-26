Комаров показал, как Усик работал с ветераном ВСУ

Дмитрий Комаров и Александр Усик. Фото: instagram.com/komarovmir/

Украинский боксер Александр Усик постоянно помогает соотечественникам. Он редко об этом говорит, потому близкие и знакомые чемпиона иногда рассказывают такие истории вместо спортсмена.

На YouTube-канале "Світ навиворіт" вышел новый документальный фильм Дмитрия Комарова под названием "Вихід".

Одним из центральных героев стал ветеран Александр Гадзиковский, который прошел войну с 2014 года, получил ранение и пережил плен у российских оккупантов. После возвращения домой мужчина продолжает бороться с внутренним напряжением и трудностями адаптации к мирной жизни.

Для помощи ветерану Комаров решил привлечь чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика. По словам автора фильма, идея заключалась в том, чтобы найти способ научить героя выражать эмоции без агрессии и разрушительных реакций. В проекте особое внимание уделено именно психологической стороне восстановления.

Комаров также поделился закулисными моментами съемок и рассказал, как Усик отреагировал на предложение принять участие в фильме. По его словам, боксер был крайне занят подготовкой к важному бою, но согласился сразу после того, как узнал историю ветерана и тему проекта.

Александр Усик и Александр Гадзиковский. Фото: скриншот YouTube

Как Усик стал частью эмоционального эксперимента

Во время съемок спортсмен участвовал в импровизированном поединке, проводил упражнения на контроль эмоций и делился личными подходами к работе с внутренним напряжением. Комаров отметил, что чемпион проявил открытость и внимательность, полностью включившись в процесс.

"Когда я обратился к Александру, он как раз был в плотном тренировочном цикле, но сразу согласился, узнав историю героя. Во время съемок он показал, как можно направлять силу без агрессии, и оказался невероятно искренним. Мне даже довелось пройти его фирменную дуэль взглядов — и да, он еще и умудрился меня немного пощекотать", — рассказал Комаров.

