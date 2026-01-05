Усик заявил, что не планирует идти в политику и баллотироваться в президенты

Александр Усик. Фото: Reuters

Украинского объединенного чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика постоянно обвиняют в том, что он хочет стать политиком. Его упрекают в знакомстве с руководителями государственных органов.

Усик рассказал о своих амбициях пабликe BOXINGARABIA.

Усик заявил, что не планирует связывать свое будущее с политикой и баллотироваться в президенты Украины.

В интервью боксер очертил свои планы после завершения карьеры и подтвердил, что хотел бы попробовать себя в футболе, съемках в кино и даже в музыке.

По его словам, запись рэп-альбома вполне возможна, в том числе и с участием Snoop Dogg, с которым он поддерживает дружеские отношения. В то же время Усик четко отверг идею политической карьеры.

Александр отметил, что политика ему неинтересна, однако заверил: и в дальнейшем будет работать для Украины и поддерживать свою страну, но не как политик, а как спортсмен и гражданин.

Отметим, что ранее Усик публично допускал возможность политической карьеры, но этот путь для него не является приоритетным.

