Главная Спорт Усик признался, пойдет ли в политику

Усик признался, пойдет ли в политику

Ua ru
Дата публикации 5 января 2026 22:36
Усик заявил, что не планирует идти в политику и баллотироваться в президенты
Александр Усик. Фото: Reuters

Украинского объединенного чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика постоянно обвиняют в том, что он хочет стать политиком. Его упрекают в знакомстве с руководителями государственных органов.

Усик рассказал о своих амбициях пабликe BOXINGARABIA.

Читайте также:

Усик рассказал о своем вердикте

Усик заявил, что не планирует связывать свое будущее с политикой и баллотироваться в президенты Украины.

В интервью боксер очертил свои планы после завершения карьеры и подтвердил, что хотел бы попробовать себя в футболе, съемках в кино и даже в музыке.

По его словам, запись рэп-альбома вполне возможна, в том числе и с участием Snoop Dogg, с которым он поддерживает дружеские отношения. В то же время Усик четко отверг идею политической карьеры.

Александр отметил, что политика ему неинтересна, однако заверил: и в дальнейшем будет работать для Украины и поддерживать свою страну, но не как политик, а как спортсмен и гражданин.

Отметим, что ранее Усик публично допускал возможность политической карьеры, но этот путь для него не является приоритетным.

Напомним, 18-летний украинский талант снова может сыграть после тяжелой травмы — он не играл с августа.

Также ранее экс-футболист Александр Алиев оставил послание к новому главе ОП Кириллу Буданову.

Александр Усик бокс профессиональный бокс украинские боксеры
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
