Усик заявив, що не планує йти в політику та балотуватися в президенти

Усик зізнався, чи піде в політику
Українського об'єднаного чемпіона в надважкій вазі Олександра Усика постійно звинувачують в тому, що він хоче стати політиком. Йому дорікають знайомством з керівниками державних органів.
Усик розповів про свої амбіції пабліку BOXINGARABIA.
Усик розповів про свій вердикт
Усик заявив, що не планує пов’язувати своє майбутнє з політикою та балотуватися в президенти України.
В інтерв’ю боксер окреслив свої плани після завершення кар’єри та підтвердив, що хотів би спробувати себе у футболі, зйомках у кіно та навіть у музиці.
За його словами, запис реп-альбому цілком можлива, зокрема і за участі Snoop Dogg, з яким він підтримує дружні стосунки. Водночас Усик чітко відкинув ідею політичної кар’єри.
Олександр наголосив, що політика йому нецікава, однак запевнив: і надалі працюватиме для України та підтримуватиме свою країну, але не як політик, а як спортсмен і громадянин.
Зазначимо, що раніше Усик публічно допускав можливість політичної кар'єри, але цей шлях для нього не є пріоритетним.
