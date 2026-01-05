Відео
Усик зізнався, чи піде в політику

Усик зізнався, чи піде в політику

Ua ru
Дата публікації: 5 січня 2026 22:36
Усик заявив, що не планує йти в політику та балотуватися в президенти
Олександр Усик. Фото: Reuters

Українського об'єднаного чемпіона в надважкій вазі Олександра Усика постійно звинувачують в тому, що він хоче стати політиком. Йому дорікають знайомством з керівниками державних органів.

Усик розповів про свої амбіції пабліку BOXINGARABIA.

Читайте також:

Усик розповів про свій вердикт

Усик заявив, що не планує пов’язувати своє майбутнє з політикою та балотуватися в президенти України.

В інтерв’ю боксер окреслив свої плани після завершення кар’єри та підтвердив, що хотів би спробувати себе у футболі, зйомках у кіно та навіть у музиці.

За його словами, запис реп-альбому цілком можлива, зокрема і за участі Snoop Dogg, з яким він підтримує дружні стосунки. Водночас Усик чітко відкинув ідею політичної кар’єри.

Олександр наголосив, що політика йому нецікава, однак запевнив: і надалі працюватиме для України та підтримуватиме свою країну, але не як політик, а як спортсмен і громадянин.

Зазначимо, що раніше Усик публічно допускав можливість політичної кар'єри, але цей шлях для нього не є пріоритетним.

Нагадаємо, 18-річний український талант знову може зіграти після важкої травми — він не грав з серпня.

Також раніше ексфутболіс Олександр Алієв залишив послання до нового голови ОП Кирила Буданова.

Олександр Усик бокс професійний бокс українські боксери
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
