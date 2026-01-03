Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Усик розповів, чи нокаутує наступного суперника

Усик розповів, чи нокаутує наступного суперника

Ua ru
Дата публікації: 3 січня 2026 20:24
Усик назвав план на бій із Вайлдером і визнав ризик нокауту
Олександр Усик. Фото: Reuters

Об'єднаний чемпіон світу з боксу Олександр Усик продовжує їздити по світу та відпочивати перед наступним боєм. Однак невдовзі розпочнеться новий тренувальний табір українця.

Про наступний поєдинок Усик розповів порталу The Ring.

Реклама
Читайте також:
Александр Усик
Олександр Усик. Фото: Reuters

Усик має план на наступний поєдинок

Усик поділився очікуваннями від потенційного бою проти американця Деонтея Вайлдера, на який чекав шість років.

Українського боксера запитали про нокаутувальну міць Вайлдера, якого вважають одним із найнебезпечніших панчерів в історії хевівейту, та про можливість завершити такий поєдинок до рішення суддів. Усик не став давати гучних обіцянок, але визнав, що сценарій зі своїм нокаутом також не виключає.

У липні цього року Усик достроково переміг Даніеля Дюбуа, нокаутувавши британця, та втретє в кар’єрі став абсолютним чемпіоном світу. Вайлдер, своєю чергою, у червні повернувся на переможний шлях, завершивши бій проти Тайррелла Герндона технічним нокаутом у сьомому раунді.

Можливий поєдинок між Усиком і Вайлдером розглядається на території США.

Нагадаємо, двоє гравців київського "Динамо" проводять відпочинок на відомому курорті.

Мадридський "Реал" найближчим часом може звільнити Хабі Алонсо.

Олександр Усик бокс Деонтей Вайлдер професійний бокс українські боксери
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації