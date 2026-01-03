Усик назвав план на бій із Вайлдером і визнав ризик нокауту

Олександр Усик. Фото: Reuters

Об'єднаний чемпіон світу з боксу Олександр Усик продовжує їздити по світу та відпочивати перед наступним боєм. Однак невдовзі розпочнеться новий тренувальний табір українця.

Про наступний поєдинок Усик розповів порталу The Ring.

Усик має план на наступний поєдинок

Усик поділився очікуваннями від потенційного бою проти американця Деонтея Вайлдера, на який чекав шість років.

Українського боксера запитали про нокаутувальну міць Вайлдера, якого вважають одним із найнебезпечніших панчерів в історії хевівейту, та про можливість завершити такий поєдинок до рішення суддів. Усик не став давати гучних обіцянок, але визнав, що сценарій зі своїм нокаутом також не виключає.

У липні цього року Усик достроково переміг Даніеля Дюбуа, нокаутувавши британця, та втретє в кар’єрі став абсолютним чемпіоном світу. Вайлдер, своєю чергою, у червні повернувся на переможний шлях, завершивши бій проти Тайррелла Герндона технічним нокаутом у сьомому раунді.

Можливий поєдинок між Усиком і Вайлдером розглядається на території США.

