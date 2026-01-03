Видео
Україна
Видео

Усик рассказал, нокаутирует ли следующего соперника

Усик рассказал, нокаутирует ли следующего соперника

Дата публикации 3 января 2026 20:24
Усик назвал план на бой с Уайлдером и признал риск нокаута
Александр Усик. Фото: Reuters

Объединенный чемпион мира по боксу Александр Усик продолжает ездить по миру и отдыхать перед следующим боем. Однако вскоре начнется новый тренировочный лагерь украинца.

О следующем поединке Усик рассказал порталу The Ring.

Александр Усик
Александр Усик. Фото: Reuters

Усик имеет план на следующий поединок

Усик поделился ожиданиями от потенциального боя против американца Деонтея Уайлдера, которого ждал шесть лет.

Украинского боксера спросили о нокаутирующей мощи Уайлдера, которого считают одним из самых опасных панчеров в истории хевивейта, и о возможности завершить такой поединок до решения судей. Усик не стал давать громких обещаний, но признал, что сценарий со своим нокаутом также не исключает.

В июле этого года Усик досрочно победил Даниэля Дюбуа, нокаутировав британца, и в третий раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира. Уайлдер, в свою очередь, в июне вернулся на победный путь, завершив бой против Тайррелла Херндона техническим нокаутом в седьмом раунде.

Возможный поединок между Усиком и Уайлдером рассматривается на территории США.

Напомним, двое игроков киевского "Динамо" проводят отдых на известном курорте.

Мадридский "Реал" в ближайшее время может уволить Хаби Алонсо.

Александр Усик бокс Деонтей Уайлдер профессиональный бокс украинские боксеры
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
