Главная Спорт Усик публично поддержал Малюка на фоне слухов об отставке из СБУ

Усик публично поддержал Малюка на фоне слухов об отставке из СБУ

Ua ru
Дата публикации 3 января 2026 14:15
Усик поддержал Василия Малюка на фоне слухов об увольнении
Александр Усик. Фото: Reuters

Украинский объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик отреагировал на новости о возможном увольнении с должности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка. При этом, боксер лично знаком с главой спецслужбы.

Свою позицию Усик высказал в сториз в Instagram.

Читайте также:

Усик против отставки

Украинский боксер опубликовал в соцсетях совместное фото с Малюком и сопроводил его подписью: "Мы за Малюка".

Усик поддержал Малюка
Усик поддержал Малыша. Фото: скриншот

Пост появился после информации о том, что президент Владимир Зеленский якобы рассматривает вариант увольнения действующего главы СБУ.

По данным источников, в случае кадровых ротаций Василий Малюк может получить второстепенную должность в системе национальной безопасности. Среди возможных вариантов называют назначение руководителем Службы внешней разведки Украины или секретарем Совета национальной безопасности и обороны.

Официальных заявлений со стороны Офиса президента или СБУ по этой информации пока не было.

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
