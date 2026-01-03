Усик поддержал Василия Малюка на фоне слухов об увольнении

Александр Усик. Фото: Reuters

Украинский объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик отреагировал на новости о возможном увольнении с должности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка. При этом, боксер лично знаком с главой спецслужбы.

Свою позицию Усик высказал в сториз в Instagram.

Усик против отставки

Украинский боксер опубликовал в соцсетях совместное фото с Малюком и сопроводил его подписью: "Мы за Малюка". Усик поддержал Малыша. Фото: скриншот Пост появился после информации о том, что президент Владимир Зеленский якобы рассматривает вариант увольнения действующего главы СБУ. По данным источников, в случае кадровых ротаций Василий Малюк может получить второстепенную должность в системе национальной безопасности. Среди возможных вариантов называют назначение руководителем Службы внешней разведки Украины или секретарем Совета национальной безопасности и обороны. Официальных заявлений со стороны Офиса президента или СБУ по этой информации пока не было.

