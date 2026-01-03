Відео
Головна Спорт Усик публічно підтримав Малюка на тлі чуток про відставку з СБУ

Усик публічно підтримав Малюка на тлі чуток про відставку з СБУ

Ua ru
Дата публікації: 3 січня 2026 14:15
Усик підтримав Василя Малюка на тлі чуток про звільнення
Олександр Усик. Фото: Reuters

Український об'єднаний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик відреагував на новини про можливе звільнення з посади голови Служби безпеки України (СБУ) Василя Малюка. При цьому, боксер особисто знайомий з головою спецслужби.

Свою позицію Усик висловив у сторіз в Instagram.

Читайте також:

Усик проти відставки

Український боксер опублікував у соцмережах спільне фото з Малюком і супроводив його підписом: "Ми за Малюка".

Усик поддержал Малюка
Усик підтримав Малюка. Фото: скриншот

Пост з’явився після інформації про те, що президент Володимир Зеленський нібито розглядає варіант звільнення чинного очільника СБУ.

За даними джерел, у разі кадрових ротацій Василь Малюк може отримати другорядну посаду в системі національної безпеки. Серед можливих варіантів називають призначення керівником Служби зовнішньої розвідки України або секретарем Ради національної безпеки і оборони.

Офіційних заяв з боку Офісу президента чи СБУ щодо цієї інформації наразі не було.

Нагадаємо, двоє гравців київського "Динамо" поїхали відпочивати на морське узбережжя.

Мадридський "Реал" може звільнити Хабі Алонсо після наступних трьох матчів.

Представниця збірної України з тенісу святкувала Новий рік разом з російськими колегами.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
