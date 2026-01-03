Усик підтримав Василя Малюка на тлі чуток про звільнення

Олександр Усик. Фото: Reuters

Український об'єднаний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик відреагував на новини про можливе звільнення з посади голови Служби безпеки України (СБУ) Василя Малюка. При цьому, боксер особисто знайомий з головою спецслужби.

Свою позицію Усик висловив у сторіз в Instagram.

Усик проти відставки

Український боксер опублікував у соцмережах спільне фото з Малюком і супроводив його підписом: "Ми за Малюка". Усик підтримав Малюка. Фото: скриншот Пост з’явився після інформації про те, що президент Володимир Зеленський нібито розглядає варіант звільнення чинного очільника СБУ. За даними джерел, у разі кадрових ротацій Василь Малюк може отримати другорядну посаду в системі національної безпеки. Серед можливих варіантів називають призначення керівником Служби зовнішньої розвідки України або секретарем Ради національної безпеки і оборони. Офіційних заяв з боку Офісу президента чи СБУ щодо цієї інформації наразі не було.

