Україна
Усик, Роналду и россиянин Хабиб станут гостем события в Дубае

Усик, Роналду и россиянин Хабиб станут гостем события в Дубае

Ua ru
Дата публикации 29 декабря 2025 16:53
Усик и Роналду станут спикерами World Sports Summit в Дубае
Криштиану Роналду и Александр Усик. Фото: instagram.com/cristiano

В конце года Александр Усик станет одним из главных гостей World Sports Summit. Событие состоится 29-30 декабря в Дубае.

На World Sports Summit соберутся звезды мирового спорта, о чем организаторы сообщили в Instagram.

Усика пригласили на мировое событие

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик приглашен на саммит в статусе спикера. Украинец выступит с темой "Воин-поэт: внутри ума Александра Усика".

Во время выступления Усик расскажет о своем пути к чемпионским титулам, психологии больших боев и внутренней мотивации.

Модерировать дискуссию будет мотивационный спикер Ник Сантонастассо, который уже неоднократно сотрудничал с Усиком в международных проектах.

По словам организаторов, формат мероприятия предусматривает открытую дискуссию и живое общение с аудиторией.

Также World Sports Summit соберет звезд мирового спорта. Среди заявленных участников — футболисты Криштиану Роналду, Рио Фердинанд и Андрес Иньеста, боксер Мэнни Пакьяо, а также бывший боец ММА Хабиб Нурмагомедов.

Напомним, ранее Усик определился со своим следующим соперником.

Бывший игрок киевского "Динамо" Олег Саленко поссорился с владельцами столичного клуба.

Александр Усик ОАЭ Криштиану Роналду Хабиб Нурмагомедов Андрес Иньеста
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
