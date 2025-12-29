Усик та Роналду стануть спікерами World Sports Summit у Дубаї

Кріштіану Роналду та Олександр Усик. Фото: instagram.com/cristiano

Наприкінці року Олександр Усик стане одним із головних гостей World Sports Summit. Подія відбудеться 29–30 грудня в Дубаї.

На World Sports Summit зберуться зірки світового спорту, про що організатори повідомили в Instagram.

Усика запросили на світову подію

Чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик запрошений на саміт у статусі спікера. Українець виступить із темою "Воїн-поет: всередині розуму Олександра Усика".

Під час виступу Усик розповість про свій шлях до чемпіонських титулів, психологію великих боїв і внутрішню мотивацію.

Модеруватиме дискусію мотиваційний спікер Нік Сантонастассо, який уже неодноразово співпрацював з Усиком у міжнародних проєктах.

За словами організаторів, формат заходу передбачає відкриту дискусію та живе спілкування з аудиторією.

Також World Sports Summit збере зірок світового спорту. Серед заявлених учасників — футболісти Кріштіану Роналду, Ріо Фердинанд та Андрес Іньєста, боксер Менні Пакʼяо, а також колишній боєць ММА Хабіб Нурмагомедов.

