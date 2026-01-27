Усик сыграл за Полесье в товарищеском матче в Марбелье

Руслан Ротань и Александр Усик на тренировке. Фото: "Полесье"

Чемпион мира по боксу Александр Усик в испанской Марбелье сыграл в товарищеском футбольном матче двух профессиональных команд. Он снова вышел на поле в составе "Полесья".

Боксер появился на поле во втором тайме, сообщает портал Новини.LIVE.

Усик стал самым старым игроком на поле

Усик, которому уже 39 лет, принял участие в товарищеском матче житомирского "Полесья" во время подготовки команды ко второй части сезона.

Украинский боксер вышел на замену на 75-й минуте при счете 2:0 в пользу житомирской команды. Он заменил форварда Николая Гайдучика.

Соперником "Полесья" стал канадский "Ванкувер", который выступает в МЛС. В составе оппонента на поле выходил легендарный немецкий футболист Томас Мюллер.

Усик сыграл за "Полесье" впервые с февраля 2022 года, когда ранее участвовал в товарищеских матчах.

