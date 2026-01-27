Відео
Головна Спорт Усик вперше з початку повномасштабної війни зіграв за Полісся

Усик вперше з початку повномасштабної війни зіграв за Полісся

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 17:45
Усик зіграв за Полісся у товариському матчі в Марбельї
Руслан Ротань та Олександр Усик на тренуванні. Фото: "Полісся"

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик в іспанській Марбельї зіграв у товариському футбольному матчі двох професійних команд. Він знову вийшов на поле у складі "Полісся".

Боксер з’явився на полі в другому таймі, повідомляє портал Новини.LIVE.

Усик став найстарішим гравцем на полі

Усик, якому вже 39 років, взяв участь у товариському матчі житомирського "Полісся" під час підготовки команди до другої частини сезону.

Український боксер вийшов на заміну на 75-й хвилині за рахунку 2:0 на користь житомирської команди. Він замінив форварда Миколу Гайдучика.

Суперником "Полісся" став канадський "Ванкувер", який виступає в МЛС. У складі опонента на поле виходив легендарний німецький футболіст Томас Мюллер.

Усик зіграв за "Полісся" вперше з лютого 2022 року, коли раніше брав участь у товариських матчах.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
