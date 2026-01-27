Усик зіграв за Полісся у товариському матчі в Марбельї

Усик вперше з початку повномасштабної війни зіграв за Полісся
Чемпіон світу з боксу Олександр Усик в іспанській Марбельї зіграв у товариському футбольному матчі двох професійних команд. Він знову вийшов на поле у складі "Полісся".
Боксер з’явився на полі в другому таймі, повідомляє портал Новини.LIVE.
Усик став найстарішим гравцем на полі
Усик, якому вже 39 років, взяв участь у товариському матчі житомирського "Полісся" під час підготовки команди до другої частини сезону.
Український боксер вийшов на заміну на 75-й хвилині за рахунку 2:0 на користь житомирської команди. Він замінив форварда Миколу Гайдучика.
Суперником "Полісся" став канадський "Ванкувер", який виступає в МЛС. У складі опонента на поле виходив легендарний німецький футболіст Томас Мюллер.
Усик зіграв за "Полісся" вперше з лютого 2022 року, коли раніше брав участь у товариських матчах.
