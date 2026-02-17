Костюк объяснил, почему Динамо закрыло трансляцию, чем спровоцировало болельщиков

Игроки "Динамо". Фото: "Динамо" Киев

На тренировочном сборе в Турции киевское "Динамо" решило не транслировать контрольные матчи. Когда же это объявление появилось, клуб получил огромную порцию критики от болельщиков, и решение отменили.

По возвращении в Украину стало известно, кто был инициатором скандального решения, сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на "Трибуну".

Игорь Костюк. Фото: "Динамо"

"Динамо" лишь одну игру провело за закрытыми дверями

Главный тренер "Динамо" Игорь Костюк прокомментировал решение клуба временно закрыть трансляцию одного из контрольных матчей на зимних сборах.

Ситуация вызвала споры среди болельщиков, ведь киевляне традиционно показывают спарринги в прямом эфире.

Как объяснил Костюк во время открытой тренировки команды, это была его инициатива.

"Это было мое решение — закрыть трансляцию на одну игру. Вдаваться в подробности не хочу", — отметил наставник.

Таким образом, решение о закрытом формате конкретного спарринга принималось тренерским штабом. Другие матчи на сборах "Динамо" транслировали в обычном режиме.

