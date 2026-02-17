Відео
Україна
В Динамо назвали людину, яка хотіла скасувати трансляції контрольних матчів

Ua ru
Дата публікації: 17 лютого 2026 15:04
Костюк пояснив, чому Динамо закрило трансляцію, чим спровокувало уболівальників
Гравці "Динамо". Фото: "Динамо" Київ

На тренувальному зборі в Туреччині київське "Динамо" вирішило не транслювати контрольні матчі. Коли ж це оголошення з’явилося, клуб отримав величезну порцію критики від уболівальників, і рішення скасували.

Після повернення в Україну стало відомо, хто був ініціатором скандального рішення, повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на "Трибуну".

Ігор Костюк.
Игорь Костюк
Ігор Костюк. Фото: "Динамо"

"Динамо" лише одну гру провело за зачиненими дверима

Головний тренер "Динамо" Ігор Костюк прокоментував рішення клубу тимчасово закрити трансляцію одного з контрольних матчів на зимових зборах.

Ситуація викликала суперечки серед уболівальників, адже кияни традиційно показують спаринги у прямому ефірі.

Як пояснив Костюк під час відкритого тренування команди, це була його ініціатива.

"Це було моє рішення — закрити трансляцію на одну гру. Вдаватися у подробиці не хочу", — зазначив наставник.

Таким чином, рішення про закритий формат конкретного спарингу ухвалювалося тренерським штабом. Інші матчі на зборах "Динамо" транслювали у звичному режимі.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
