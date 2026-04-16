Главная Спорт В ДТП погиб экс-одноклубник Лужного в Арсенале

В ДТП погиб экс-одноклубник Лужного в Арсенале

Дата публикации 16 апреля 2026 23:47
Погиб экс-вратарь Арсенала и Ювентуса Алекс Маннингер
Алекс Маннингер. Фото: News Group Newspapers Ltd

Бывший вратарь лондонского "Арсенала" и сборной Австрии Алекс Маннингер погиб в возрасте 48 лет. Авария произошла в Австрии, где автомобиль экс-футболиста столкнулся с поездом.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на The Sun.

Алекс Маннингер
Алекс Маннингер. Фото: Markus Tschepp/Kronen Zeitung

Погиб бывший одноклубник Олега Лужного

По данным местной полиции, трагедия произошла на нерегулируемом железнодорожном переезде в Нусдорф-ам-Хаунсберг. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия, однако спасти его не удалось.

На момент аварии он находился в машине один. В поезде, который столкнулся с авто, находились около 25 пассажиров — никто из них не пострадал. Сейчас продолжается расследование обстоятельств трагедии.

Маннингер известен по выступлениям за "Арсенал", с которым выиграл чемпионат Англии и Кубок страны. В сезоне "золотого дубля" он сыграл важную роль, подменяя травмированного Дэвида Симена и помог команде сохранить лидерство.

Читайте также:

Австриец провел за лондонский клуб 64 матча и стал первым австрийцем в истории "Арсенала". После ухода из "Арсенала" он выступал в Серии А, где защищал цвета "Ювентуса", "Фиорентины", "Торино", "Болоньи" и "Сиены".

Также в карьере были периоды в "Аугсбурге" и краткосрочный контракт с "Ливерпулем". Профессиональную карьеру он завершил в 2017 году.

За сборную Австрии вратарь провел 33 матча и участвовал в чемпионате мира 1998 года, а также Евро-2008.

После завершения карьеры он занимался столярным делом и открыл собственный бизнес по реставрации домов.

Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
