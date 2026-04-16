Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
В ДТП загинув ексодноклубник Лужного в Арсеналі

Ua ru
Дата публікації: 16 квітня 2026 23:47
Загинув ексворотар Арсеналу та Ювентуса Алекс Маннінгер
Алекс Маннінгер. Фото: News Group Newspapers Ltd

Колишній воротар лондонського "Арсеналу" та збірної Австрії Алекс Маннінгер загинув у віці 48 років. Аварія сталася в Австрії, де автомобіль ексфутболіста зіткнувся з потягом.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на The Sun.

Алекс Маннінгер. Фото: Markus Tschepp/Kronen Zeitung

Загинув колишній одноклубник Олега Лужного

За даними місцевої поліції, трагедія сталася на нерегульованому залізничному переїзді в Нусдорф-ам-Хаунсберг. Рятувальники оперативно прибули на місце події, однак врятувати його не вдалося.

На момент аварії він перебував у машині сам. У поїзді, який зіткнувся з авто, перебували близько 25 пасажирів — ніхто з них не постраждав. Наразі триває розслідування обставин трагедії.

Маннінгер відомий за виступами за "Арсенал", з яким виграв чемпіонат Англії та Кубок країни. У сезоні "золотого дубля" він відіграв важливу роль, підміняючи травмованого Девіда Сімена та допоміг команді зберегти лідерство.

Австрієць провів за лондонський клуб 64 матчі та став першим австрійцем в історії "Арсеналу". Після відходу з "Арсеналу" він виступав у Серії А, де захищав кольори "Ювентуса", "Фіорентини", "Торіно", "Болоньї" та "Сієни".

Також у кар’єрі були періоди в "Аугсбурзі" та короткостроковий контракт із "Ліверпулем". Професійну кар’єру він завершив у 2017 році.

За збірну Австрії воротар провів 33 матчі та брав участь у чемпіонаті світу 1998 року, а також Євро-2008.

Після завершення кар’єри він займався столярною справою та відкрив власний бізнес із реставрації будинків.

ДТП Арсенал померлі
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації