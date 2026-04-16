Загинув ексворотар Арсеналу та Ювентуса Алекс Маннінгер

Колишній воротар лондонського "Арсеналу" та збірної Австрії Алекс Маннінгер загинув у віці 48 років. Аварія сталася в Австрії, де автомобіль ексфутболіста зіткнувся з потягом.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на The Sun.

Алекс Маннінгер. Фото: Markus Tschepp/Kronen Zeitung

Загинув колишній одноклубник Олега Лужного

За даними місцевої поліції, трагедія сталася на нерегульованому залізничному переїзді в Нусдорф-ам-Хаунсберг. Рятувальники оперативно прибули на місце події, однак врятувати його не вдалося.

На момент аварії він перебував у машині сам. У поїзді, який зіткнувся з авто, перебували близько 25 пасажирів — ніхто з них не постраждав. Наразі триває розслідування обставин трагедії.

Маннінгер відомий за виступами за "Арсенал", з яким виграв чемпіонат Англії та Кубок країни. У сезоні "золотого дубля" він відіграв важливу роль, підміняючи травмованого Девіда Сімена та допоміг команді зберегти лідерство.

Австрієць провів за лондонський клуб 64 матчі та став першим австрійцем в історії "Арсеналу". Після відходу з "Арсеналу" він виступав у Серії А, де захищав кольори "Ювентуса", "Фіорентини", "Торіно", "Болоньї" та "Сієни".

Також у кар’єрі були періоди в "Аугсбурзі" та короткостроковий контракт із "Ліверпулем". Професійну кар’єру він завершив у 2017 році.

За збірну Австрії воротар провів 33 матчі та брав участь у чемпіонаті світу 1998 року, а також Євро-2008.

Після завершення кар’єри він займався столярною справою та відкрив власний бізнес із реставрації будинків.

Як повідомляв портал Новини.LIVE, Андрій Шевченко у Львові долучився до відкриття нових футбольних майданчиків за програмою ФІФА.

Раніше Новини.LIVE інформував, що Олександр Усик розглядає можливість отримати найбільший у кар’єрі гонорар.