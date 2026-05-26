В Иране казнили известного спортсмена, подозреваемого в работе на Израиль

Дата публикации 26 мая 2026 21:15
В Иране казнили бывшего чемпиона MMA из-за обвинений в шпионаже
Голамреза Хани Шакараба. Фото: iranhr.net

В Иране казнили бывшего чемпиона по смешанным единоборствам Голамрезу Хани Шакараба. Спортсмена обвинили в шпионаже и сотрудничестве с Израилем.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Tasnim.

Голамреза, который был уроженцем города Ардебиль на северо-западе Ирана, выступал в смешанных единоборствах, работал тренером и международным судьей.

По информации правозащитных организаций, некоторое время спортсмен проживал в Турции. В 2025 году его задержали во время поездки в Ирак в рамках договоренностей между Ираном и Ираком.

Иранские власти обвинили Шакараба в шпионаже и сотрудничестве с враждебным государством. Под этой формулировкой иранские власти имеют в виду Израиль и разведку "Моссад".

Правозащитные организации Iran Human Rights и Hengaw раскритиковали судебный процесс. По их словам, дело рассматривалось непрозрачно, а сам Шакараб не имел возможности самостоятельно выбрать адвоката для защиты.

Также правозащитники заявляют, что признания могли быть получены под давлением. Иранские власти при этом не предоставили публичных доказательств шпионской деятельности спортсмена.

Правозащитники отмечают, что в последнее время в Иране фиксируют увеличение количества смертных приговоров по делам о вероятном сотрудничестве с Израилем.

Иран Израиль ММА
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
