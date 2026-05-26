В Ірані стратили колишнього чемпіона MMA через звинувачення у шпигунстві

Голамреза Хані Шакараба.

В Ірані стратили колишнього чемпіона зі змішаних єдиноборств Голамрезу Хані Шакараба. Спортсмена звинуватили у шпигунстві та співпраці з Ізраїлем.

Голамреза, який був уродженцем міста Ардебіль на північному заході Ірану, виступав у змішаних єдиноборствах, працював тренером та міжнародним суддею.

За інформацією правозахисних організацій, певний час спортсмен проживав у Туреччині. У 2025 році його затримали під час поїздки до Іраку в межах домовленостей між Іраном та Іраком.

Іранська влада звинуватила Шакараба у шпигунстві та співпраці з ворожою державою. Під цим формулюванням іранська влада має на увазі Ізраїль та розвідку "Моссад".

Правозахисні організації Iran Human Rights та Hengaw розкритикували судовий процес. За їхніми словами, справа розглядалася непрозоро, а сам Шакараб не мав можливості самостійно обрати адвоката для захисту.

Також правозахисники заявляють, що зізнання могли бути отримані під тиском. Іранська влада при цьому не надала публічних доказів шпигунської діяльності спортсмена.

Правозахисники наголошують, що останнім часом в Ірані фіксують збільшення кількості смертних вироків у справах про ймовірну співпрацю з Ізраїлем.

