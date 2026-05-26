Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт У Ірані стратили відомого спортсмена, якого запідозрили в роботі на Ізраїль

У Ірані стратили відомого спортсмена, якого запідозрили в роботі на Ізраїль

Ua ru
Дата публікації: 26 травня 2026 21:15
В Ірані стратили колишнього чемпіона MMA через звинувачення у шпигунстві
Голамреза Хані Шакараба. Фото: iranhr.net

В Ірані стратили колишнього чемпіона зі змішаних єдиноборств Голамрезу Хані Шакараба. Спортсмена звинуватили у шпигунстві та співпраці з Ізраїлем.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Tasnim.

В Ірані стратили колишнього чемпіона MMA

Голамреза, який був уродженцем міста Ардебіль на північному заході Ірану, виступав у змішаних єдиноборствах, працював тренером та міжнародним суддею.

За інформацією правозахисних організацій, певний час спортсмен проживав у Туреччині. У 2025 році його затримали під час поїздки до Іраку в межах домовленостей між Іраном та Іраком.

Іранська влада звинуватила Шакараба у шпигунстві та співпраці з ворожою державою. Під цим формулюванням іранська влада має на увазі Ізраїль та розвідку "Моссад".

Читайте також:

Правозахисні організації Iran Human Rights та Hengaw розкритикували судовий процес. За їхніми словами, справа розглядалася непрозоро, а сам Шакараб не мав можливості самостійно обрати адвоката для захисту.

Також правозахисники заявляють, що зізнання могли бути отримані під тиском. Іранська влада при цьому не надала публічних доказів шпигунської діяльності спортсмена.

Правозахисники наголошують, що останнім часом в Ірані фіксують збільшення кількості смертних вироків у справах про ймовірну співпрацю з Ізраїлем.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про можливу зміну клубу для хавбека збірної України Олександра Зубкова, який може продовжити кар’єру поза межами європейського футболу.

Також Новини.LIVE розповідав, що українські футболісти Віктор Циганков та Владислав Ванат можуть залишити "Жирону" після завершення сезону.

Іран Ізраїль ММА
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації