В Херсоне разрушили дом украинского фигуриста Марсака

Кирилл Марсак. Фото: Reuters

Украинский фигурист Кирилл Марсак рассказал о последствиях российской атаки в его родном Херсоне. В результате российского удара был разрушен дом, в котором спортсмен вырос.

Об этом Марсак сообщил в своем Instagram, передает портал Новини.LIVE.

Кирилл Марсак. Фото: Reuters

Дом Марсака пострадал от атаки россиян

Спортсмен опубликовал видео и фото последствий атаки. По его словам, после атаки дронов около 90% квартир в доме сгорели.

Марсак также отреагировал на дискуссии о возможном возвращении российских спортсменов к международным соревнованиям. Он заявил, что не понимает тех, кто поддерживает такую идею на фоне войны и постоянных обстрелов украинских городов.

"Это мой дом в Херсоне — тот, где я вырос, где я нашел друзей. И сегодня во время атаки дронами на мой дом 90% квартир в доме сгорели, а бабушка моей давней лучшей подруги сгорела заживо в своей квартире", — написал спортсмен.

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Дом Кирилла Марсака. Фото: кадр с видео

На следующий день фигурист сообщил о новых разрушениях. Удары по жилому дому продолжились, хотя там оставались преимущественно пожилые люди.

Марсак подчеркнул, что в доме не было никаких военных объектов, а удары были направлены по гражданской инфраструктуре.

Кирилл Марсак — 21-летний украинский фигурист, выступающий в одиночном катании. В сезоне-2025/26 занял 13-е место на чемпионате мира, показав лучший результат для Украины в мужском одиночном катании за последние 17 лет.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что киевское "Динамо" рассматривает возможность усиления защитной линии футболистом, который ныне выступает в чемпионате Польши. Клуб уже анализирует кандидатуру потенциального новичка и его перспективы в украинской команде.

Также Новини.LIVE писал, что руководство "Жироны" планирует сохранить в составе Владислава Ваната после завершения сезона. В то же время каталонский клуб готов рассмотреть предложения по трансферу Виктора Цыганкова.