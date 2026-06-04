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Головна Спорт В Херсоні зруйнували будинок українського фігуриста Марсака

В Херсоні зруйнували будинок українського фігуриста Марсака

Ua ru
Дата публікації: 4 червня 2026 23:02
В Херсоні зруйнували будинок українського фігуриста Марсака
Кирило Марсак. Фото: Reuters

Український фігурист Кирило Марсак розповів про наслідки російської атаки в його рідному Херсоні. Внаслідок російського удару було зруйновано будинок, у якому спортсмен виріс.

Про це Марсак повідомив у своєму Instagram, передає портал Новини.LIVE.

Кирилл Марсак
Кирило Марсак. Фото: Reuters

Будинок Марсака постраждав від атаки росіян

Спортсмен опублікував відео та фото наслідків атаки. За його словами, після атаки дронів близько 90% квартир у будинку згоріли.

Марсак також відреагував на дискусії щодо можливого повернення російських спортсменів до міжнародних змагань. Він заявив, що не розуміє тих, хто підтримує таку ідею на тлі війни та постійних обстрілів українських міст.

"Це мій дім у Херсоні — той, де я виріс, де я знайшов друзів. І сьогодні під час атаки дронами на мій будинок 90% квартир у будинку згоріли, а бабуся моєї давньої найкращої подруги згоріла живцем у своїй квартирі", — написав спортсмен.

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Кирилл Марсак
Будинок Кирила Марсака. Фото: кадр з відео

Наступного дня фігурист повідомив про нові руйнування. Удари по житловому будинку продовжилися, хоча там залишалися переважно люди похилого віку.

Марсак наголосив, що в будинку не було жодних військових об'єктів, а удари були спрямовані по цивільній інфраструктурі.

Кирило Марсак — 21-річний український фігурист, який виступає в одиночному катанні. У сезоні-2025/26 посів 13-те місце на чемпіонаті світу, показавши найкращий результат для України в чоловічому одиночному катанні за останні 17 років.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що київське "Динамо" розглядає можливість підсилення захисної лінії футболістом, який нині виступає в чемпіонаті Польщі. Клуб уже аналізує кандидатуру потенційного новачка та його перспективи в українській команді.

Також Новини.LIVE писав, що керівництво "Жирони" планує зберегти у складі Владислава Ваната після завершення сезону. Водночас каталонський клуб готовий розглянути пропозиції щодо трансферу Віктора Циганкова.

Херсон війна в Україні Кирило Марсак
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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