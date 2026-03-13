Норвежский футбольный клуб подарил MVP матча 100 огурцов

В Норвегии за победу над Русенборгом премию выдали овощами
Норвежский "Брюне" необычным образом наградил лучшего игрока матча с "Русенборгом". Футболист команды получил в подарок овощи.
Об этом сообщают местные медиа, передает портал Новини.LIVE.
Клуб очень близок к овощам
Матч состоялся 8 марта и завершился победой "Брюне" со счетом 4:2. Лучшим игроком встречи признали Кристиана Холанда. Несмотря на фамилию, он не имеет родственных связей со звездой "Манчестер Сити" Эрлингом Холандом.
После матча клуб вручил футболисту призовые, которыми стала коробка с сотней огурцов. Сам игрок отнесся к такому подарку с юмором и спокойно принял его, поскольку овощи стали традицией клуба.
"Брюне" регулярно награждает лучших игроков сельскохозяйственной продукцией. Эта традиция связана с аграрными корнями клуба и региона.
В прошлом сезоне футболисты получали 500 килограммов моркови, набор из 100 яиц, 20 литров молока и десятки упаковок овсянки.
