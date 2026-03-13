Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Спорт У Норвегії кращим гравцям призові видають огірками

У Норвегії кращим гравцям призові видають огірками

Ua ru
Дата публікації: 13 березня 2026 15:29
Норвезький Брюне подарував гравцю 100 огірків
Крістіан Холанд. Фото: x.com/NorwayFooty/

Норвезький "Брюне" незвично відзначив найкращого гравця матчу після перемоги над "Русенборгом". Футболіст команди отримав у подарунок одразу сто огірків.

Про це повідомляють місцеві медіа, передає портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Клуб дуже близький до овочей

Матч відбувся 8 березня і завершився перемогою "Брюне" з рахунком 4:2. Найкращим гравцем зустрічі визнали Кристіана Холанда. Попри прізвище, він не має родинних зв’язків із зіркою "Манчестер Сіті" Ерлінгом Холандом.

Кристиан Холанд
Крістіан Холанд. Фото: x.com/NorwayFooty/

Після матчу клуб вручив футболісту призові, якими стала коробка зі сотнею огірків. Сам гравець поставився до такого подарунка з гумором і спокійно прийняв його, оскільки овочі стали традицією клубу.

"Брюне" регулярно нагороджує найкращих гравців сільськогосподарською продукцією. Ця традиція пов'язана з аграрним корінням клубу та регіону.

Минулого сезону футболісти отримували 500 кілограмів моркви, набір зі 100 яєць, 20 літрів молока та десятки упаковок вівсянки.

Нагадаємо, колишній чемпіон світу Майк Тайсон розповів про місце Олександра Усика, якби він боксував у 90-х.

Наречена українського футболіста та зірка "Холостяка" скинула одяг на камеру.

традиції Норвегія футбол Європа овочі
Андрій Котевич - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації