Норвезький Брюне подарував гравцю 100 огірків

Норвезький "Брюне" незвично відзначив найкращого гравця матчу після перемоги над "Русенборгом". Футболіст команди отримав у подарунок одразу сто огірків.

Клуб дуже близький до овочей

Матч відбувся 8 березня і завершився перемогою "Брюне" з рахунком 4:2. Найкращим гравцем зустрічі визнали Кристіана Холанда. Попри прізвище, він не має родинних зв’язків із зіркою "Манчестер Сіті" Ерлінгом Холандом.

Після матчу клуб вручив футболісту призові, якими стала коробка зі сотнею огірків. Сам гравець поставився до такого подарунка з гумором і спокійно прийняв його, оскільки овочі стали традицією клубу.

"Брюне" регулярно нагороджує найкращих гравців сільськогосподарською продукцією. Ця традиція пов'язана з аграрним корінням клубу та регіону.

Минулого сезону футболісти отримували 500 кілограмів моркви, набір зі 100 яєць, 20 літрів молока та десятки упаковок вівсянки.

Нагадаємо, колишній чемпіон світу Майк Тайсон розповів про місце Олександра Усика, якби він боксував у 90-х.

Наречена українського футболіста та зірка "Холостяка" скинула одяг на камеру.