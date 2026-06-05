В России анонсировали хоккейный матч с командой США

Хоккейная шайба. Фото: Reuters

В июле в Москве планируют провести товарищеский хоккейный матч с участием представителей России и США. О подготовке встречи ранее сообщили в Госдуме РФ, а впоследствии информацию подтвердила и американская сторона.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ.

Хоккейный матч Россия — США

Первой о возможном матче сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Светлана Журова. По ее словам, стороны обсуждали проведение игры между командами Торгово-промышленной палаты России и Американской торговой палаты.

"Я знаю, что сейчас обсуждается хоккейный матч между торгово-промышленными палатами Америки и России, такой дружественный. В июле есть такие планы", — сказала Журова.

Впоследствии проведение поединка подтвердил президент Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи. Он сообщил, что матч запланирован на 1 июля в Москве и будет посвящен 250-летию США.

Читайте также:

"Я очень рад заявить, что мы проведем первый хоккейный матч, чтобы отпраздновать 250-летний юбилей США. 1 июля хоккейный матч состоится в Москве. Мы надеемся, что таким образом поспособствуем таянию льда, который возник между нами", — заявил Эйджи во время Петербургского международного экономического форума.

По словам Журовой, спортивное событие также может стать поводом для будущих контактов между представителями двух стран. Она предположила, что хоккейный матч может поспособствовать визиту американских конгрессменов в Россию.

Еще в 2025 году Владимир Путин предложил Дональду Трампу провести серию товарищеских матчей между клубами КХЛ и НХЛ. Американский президент тогда поддержал идею, однако реализовать этот проект пока не удалось.